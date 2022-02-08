В умовах COVID-19 через зміну попиту лоукостер неодноразово змінював розклад польотів в Україну.

Вперше з початку пандемії лоукостер Ryanair зупинив продаж квитків на всі рейси відразу з двох міст.

Зупинено продаж квитків на рейси з Харкова та Херсона. Про це повідомляє Avianews.com. При спробі забронювати переліт на найближчі дати або літню навігацію, система авіакомпанії вказує, що немає доступних вильотів.

В авіакомпанії дану ситуацію поки не коментують.

Раніше Ryanair планував залишити шість міжнародних маршрутів з Харкова: в Будапешт, Бергамо, Вільнюс, Краків, Познань та Варшаву.

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З Херсона маршрутна мережа Ryanair включала Відень, Краків та Варшаву.

В умовах COVID-19 через зміну попиту лоукостер неодноразово змінював розклад польотів в Україну, скасовував і переносив вильоти, проте вперше продаж був зупинений на всі рейси відразу з двох аеропортів.

Ryanair і Україна:

17 вересня 2021 року виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'лірі заявив про те, що якщо в найближчі місяці Україна підпише Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, ірландський лоукостер Ryanair буде готовий почати в країні агресивну експансію.

23 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair завезе в Україну до двох десятків літаків.

3 жовтня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair запускає прямий рейс Львів-Манчестер.

7 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair відкриє прямий рейс Одеса-Венеція. Відкриття рейсу заплановано на 27 березня 2022 року.

23 грудня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair істотно скоротив зимовий розклад.

У січні 2022 року Ryanair став найбільшою авіакомпанією Європи.