Нерідко "другі" міста нічим не поступаються столицям, а то й взагалі перевершують їх.

Найчастіше під час подорожі в іншу країну вибір туристів падає на столицю. Однак часто "перші" міста цих країн бувають якщо не переоціненим, то точно переповненими.

То чому б не проміняти столицю на "друге" місто? Тим більше, що досить часто цим містам точно є що запропонувати туристам. Видання The Independent перерахувало найкращі другі за величиною міста в різних країнах, на які варто звернути увагу.

1. Гамбург, Німеччина. Друге за величиною німецьке місто (і найбільше нестолічне місто ЄС) набагато легше досліджувати, ніж величезний і переповнений Берлін – завдяки зручному для навігації історичному центру, що включає внесені до списку ЮНЕСКО райони Шпайхерштадт і Конторхаус. І поки Берлін славиться своїми клубами, Гамбург більше спеціалізується на культурі – чого тільки варта Ельбська філармонія і місцеві музеї.

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2. Мумбаї, Індія. Делі може бути столицею Індії, але будьмо чесними – йому не вистачає зовнішнього вигляду. На відміну від другого за величиною міста країни Мумбаї, яке має другу за величиною (і внесену до списку ЮНЕСКО) колекцію будівель в стилі арт-деко після Майамі. А ще тут розташований один з найбільших рибних ринків у світі – справжній рай для гурманів.

3. Тарту, Естонія. Як би туристів не манив Таллінн з його внесеним до списку ЮНЕСКО старим містом, існує безліч причин, чому друге за величиною місто Естонії також заслуговує на увагу. Тарту стане культурною столицею Європи в 2024 році – і це заслужена нагорода для міста, в якому розташований один з найстаріших університетів світу і більше 20 музеїв.

4. Монреаль, Канада. Наповнений парками Монреаль перевершує канадську столицю Оттаву (столицю Канади) з низки причин – для початку, Монреаль є домом знаменитого Цирку Дю Солей і вважається найбільш екологічно стійким містом Північної Америки.

5. Краків, Польща. Друге за величиною польське місто було двічі перебудовано в 13 столітті після спустошливих монгольських вторгнень, але вціліло практично неушкодженим під час Другої світової війни – на відміну від Варшави, яку довелося перебудовувати з нуля, Краків сповнений старовинних будівель і пам'ятників, будь то Вавельський королівський замок 16-го століття або музей "Підземний ринок".

6. Цюріх, Швейцарія. Берн, можливо, і є столицею Швейцарії, але він також є одним з найменших міст – з населенням всього 133 тисяч чоловік в порівнянні з 1,4 мільйонами жителів Цюріха. І там точно є що подивитися.

7. Мілан, Італія. Неймовірну красу Риму неможливо заперечувати, але є щось чудове в стриманій елегантності Мілана, який до того ж набагато легше досліджувати. Наприклад, з міланського аеропорту Лінате до центру міста на таксі можна дістатися всього за 20 хвилин, а нова лінія метро дозволяє мандрівникам прямо з аеропорту попрямувати до Міланського собору.

8. Суонсі, Вельс. В останні роки Суонсі, а не Кардіфф, перетворився на столицю прибережної прохолоди не тільки завдяки своїй близькості до стежки узбережжя Вельсу, а й завдяки шквалу нових культурних подій.

9. Сідней, Австралія. Канберра може бути столицею Австралії, але вона сильно поступається в плані культури і мистецтва. Канберрі також не вистачає пляжів – на відміну від Сіднея, де їх понад 100.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам назвали шість затишних романтичних міст Європи, які можна відвідати замість таких популярних локацій, як Париж або Венеція.

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