Зміни наберуть чинності тільки у 2027 році.

Влада Барселони проголосувала за посилення ліміту на кількість туристів, яким буде дозволено відвідувати одну з найпопулярніших визначних пам'яток міста.

Як пише The Olive Press, з 2027 року знаменитий громадський парк Гуель із мозаїкою, спроєктований головним архітектором Барселони Антоніо Гауді, щорічно відвідуватиме приблизно на 500 тисяч осіб менше.

Наразі щорічно для широкої публіки випускається 4,5 мільйона квитків у парк вартістю майже 20 євро кожен. Однак після голосування міської ради каталонської столиці 22 жовтня це число скоротиться до 4 мільйонів.

Цей захід дасть змогу скоротити щоденну кількість пішоходів у парку площею 12 гектарів на 11%, що означає зменшення кількості відвідувачів на 1365 осіб на день, зазначає видання.

Прихильники обмежень стверджують, що це допоможе зберегти спадщину об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і скоротити кількість туристів, які заважають жителям прилеглих районів.

Барселона не справляється з потоками туристів

Як раніше повідомляв УНІАН, останніми роками надмірний туризм став справжньою проблемою для Іспанії. І чи не найбільше страждає Барселона.

На тлі цього в каталонській столиці останніми роками спалахували масштабні протести проти масового туризму, часом навіть доходило до насильства. Аби втихомирити народний гнів, місцева влада почала вживати заходів, серед іншого заборонивши оренду приватного житла туристам із 2028 року.

Однак місцеві жителі боролися за своє місто і більш оригінальними способами – наприклад, видаляючи з онлайн-карт деякі транспортні маршрути, щоб ними не користувалися туристи.

