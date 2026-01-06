Найбільший покупець в Індії божиться, що відмовився від російської нафти

У грудні обсяги постачання російської нафти до Індії впали до трирічного мінімуму.

Найбільший індійський приватний нафтопереробник та найбільший покупець російської нафти - Reliance Industries - божиться, що не очікує поставок російської сирої нафти в січні і не отримував таких вантажів протягом останніх трьох тижнів, повідомляє Reuters.

Таким чином, компанія заперечила повідомлення Bloomberg про те, що три судна, завантажені російською нафтою, прямують до її нафтопереробного заводу в Джамнагарі.

"З припиненням закупівель російської нафти компанією Reliance імпорт з Росії до Індії в січні має ще більше скоротитися, і Китай залишиться єдиним великим ринком збуту для Москви", - констатують журналісти.

Видання зазначає, що санкції США та Європейського Союзу вже сповільнили постачання російської нафти до Індії, яке в грудні впало до трирічного мінімуму в 1,2 мільйона барелів на день, за даними співрозмовників журналістів та аналітичної компанії Kpler.

"Це означає падіння приблизно на 40% від пікового рівня в червні, який становив близько 2 мільйонів барелів на день", - констатує видання.

Співрозмовники Reuters очікують, що Індія, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну стала одним з найбільших імпортерів російської нафти, закуповуватиме менше 1 мільйона барелів російської нафти на день, оскільки країна прагне укласти торговельну угоду з Вашингтоном.

Відмова Індії від російської нафти та нові погрози Трампа

Після оголошення американських санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть", Індія взяла курс на відмову від імпорту російської нафти.

Разом з тим, у грудні стало відомо, що найбільший індійський нафтопереробник Reliance Industries отримав від США спеціальний дозвіл на закупівлю російської нафти у постачальників, які перебувають під американськими санкціями. Попри це експорт російської нафти до Індії у 2025 році прямував до мінімуму за три роки.

При цьому президент США Дональд Трамп пригрозив Індії посиленням мит, якщо Нью-Делі не скоротить закупівлі російської нафти.

