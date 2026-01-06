У Росії атаковані заводи та нафтобаза: спалахнула пожежа (відео)

Дрони долетіли аж до Башкортостану.

У Росії цієї ночі дрони атакували низку об’єктів у кількох областях, серед яких військові заводи та об’єкти енергетики. Так, зокрема, під ударом опинилась Усманська нафтобаза у Липецькій області Росії, там сталася пожежа, пише Astra.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив, що після падіння безпілотника почалася пожежа на промисловому об’єкті в Усманському окрузі. При цьому, що це за об’єкт – він не уточнив.

"Усманська нафтобаза" займається продажем, зберіганням і перевалкою нафтопродуктів, а також надає послуги з перевезення нафтопродуктів власним автотранспортом.

Відео дня

Також дрони завітали і в Ленінградську область, губернатор Олександр Дрозденко повідомив про "падіння уламків" на території компресорної станції.

Також Astra повідомляла про численні вибухи в місті Ярославль Ярославської області – в районі, де розташовані НПЗ і нафтобаза.

Гучно було в Пемзі і Твері. За даними Astra, безпілотники могли атакувати Тверський вагонобудівний завод - одне з провідних підприємств залізничного машинобудування в Росії.

Спочатку російські тг-канали писали, що у Твері безпілотник поцілив у багатоповерхівку, внаслідок чого загинув чоловік. Однак згодом стало відомо, що причиною пожежі став вибух побутового газ – вночі його прийняли за удар БПЛА, оскільки в цей час у регіоні справді йшло відбиття атаки безпілотників.

Також дрони долетіли і до Стерлітамака у Башкортостані. Тут розташований нафтохімічний завод (АТ "СНХЗ"), який вже не раз був під атакою.

Також у Воронезькій області збитий БПЛА впав на залізничній колії, затримано кілька поїздів, "ушкоджено інфраструктурний об'єкт", повідомив губернатор.

Удари по Росії

17 грудня дрони атакували НПЗ та авіабазу на території Росії. Також безпілотники також навідалися в Енгельс, де розташована база стратегічної авіації, яка вже неодноразово піддавалася українським ударам.

А в ніч на 24 грудня дрони долетіли до Москви і атакували завод каучуку в Тульській області.

Вас також можуть зацікавити новини: