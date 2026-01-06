Війна в Україні не застерегла Захід від критичної помилки у виробництві зброї, - BI

Україна виграє час для західної оборонної промисловості.

Заходу необхідно діяти більш оперативно в підготовці до конфлікту з Росією, поки РФ пов'язана війною в Україні, і робити більше, ніж просто копіювати українську промисловість. Замість цього йому необхідно впроваджувати інновації, що виходять далеко за її межі, заявив Ачі, генеральний директор української компанії-виробника зброї Ark Robotics у коментарі Business Insider.

"Він наголосив, що "Україна виграє цей час, щоб ви усвідомили і зрозуміли терміновість ситуації". За його словами, Європі слід не просто переймати досвід України, а бути на крок попереду: "Я хочу, щоб вони думали на кілька кроків уперед і робили висновки з отриманого досвіду".

Європа може впроваджувати більше інновацій

Ачі сказав, що він хоче, щоб Європа працювала над обходом деяких проблем, з якими зіткнулася Україна, наприклад, над пошуком способів тримати операторів дронів подалі від поля бою.

Відео дня

Він описав ситуацію в Україні як "перегони з часом", де промисловість постійно повинна йти в ногу з Росією і випереджати її в міру швидкого розвитку поля бою. Захід, за його словами, не стикається з такими обмеженнями і може діяти більш обдумано.

Водночас деякі системи, що мали ключове значення для України, можуть виявитися не настільки важливими у війні за участю НАТО, а деякі можуть застаріти ще до початку нового конфлікту.

Ачі сказав, що саме тому альянсу необхідно проявляти новаторство. Використання коштів на "застарілі або неправильно скопійовані технології мені здається безглуздим", зазначив він.

Відсутність терміновості

Безпілотна війна - це "точка неповернення", сказав він, додавши, що немає причин відкладати її застосування. Навіть без великомасштабної безпілотної війни Захід все одно розвиватиме можливості технології з широким цивільним застосуванням.

Водночас багато лідерів НАТО - особливо в країнах, найближчих до Росії, - попереджають, що розвиток все ще відбувається недостатньо швидко або в недостатньому масштабі.

Ачі сказав, що, коли він подорожує Європою і зустрічається з офіційними особами, "чого я не бачу, так це глибокого розуміння терміновості". Він поділився, що, коли він бачить терміни, встановлені країнами-партнерами, наприклад, у дорожній карті НАТО "Готовність до 2030 року", він побоюється, що вони занадто повільні.

Війна Європи і Росії

Раніше ЗМІ писали, що Росія посилює таємні атаки на ключові об'єкти інфраструктури в Німеччині в рамках гібридної війни, яку Берлін розглядає як можливий початок до більш масштабного конфлікту.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що НАТО має переглянути свої оцінки прогнозу щодо конфлікту з Росією. На його думку, РФ може достатньо відновити свої війська і напасти на східну країну-члена НАТО ще до 2029 року.

А екс-глава ГУР України Кирило Буданов заявляв, що країнам Європи слід бути готовими до нападу Росії вже у 2027 році, у планах Володимира Путіна - окупація країн Балтії.

Вас також можуть зацікавити новини: