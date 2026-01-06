Трамп виконає гарантії безпеки для України, але є умова, - експосадовець ЦРУ

Він заявив, що вирішальною у питанні гарантій безпеки залишається не тільки позиція США, а й те, на що буде готова піти російська влада.

Якщо президент США Дональд Трамп публічно пообіцяє гарантії безпеки для України, то дотримається свого слова.

Таку думку висловив колишній посадовець ЦРУ Ральф Гофф в етері Вечір.LIVE . При цьому він заявив, що вирішальною у питанні гарантій безпеки залишається не тільки позиція США, а й те, на що буде готова піти російська влада.

Експосадовець сказав, що теперішня позиція Кремля, яка полягає у повній відмові від будь-яких західних гарантій безпеки для України, є нереалістичною. Гофф нагадав слова держсекретаря США Марко Рубіо про те, що мирна угода можлива лише за умови поступок як з боку України, так і збоку РФ.

Гарантії безпеки для України

Перед новим роком професор кафедри політики Росії та Євразії в Рендському інституті Семюел Чарап та директор з військового аналізу в організації "Пріоритети оборони" Дженіфер Кавана висловили думку, що США мають відмовитися від надання Україні гарантій за статтею 5.

На їхню думку, США повинні надати пріоритет вузьким, але надійним зобов'язанням.

А днями Філіп Гордон, який працював радником з нацбезпеки віцепрезидентки Камали Гарріс взагалі заявив, що Трамп не виконає гарантії за статтею 5 НАТО для України. Він навіть назвав причини, чому це станеться.

