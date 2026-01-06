Катерина Жирій

Графіки аварійних відключень застосовані за вказівкою "Укренерго".

У низці областей України застосували аварійні відключення світла. Наразі графіки не діють у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Так, за даними Харківобленерго, у Харкові та області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

В Полтаваобленерго також повідомляють про застосування аварійних відключень електроенергії.

Відео дня

"6 січня отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати графіки аварійних відключень в об'ємі 5 черг", - ідеться у повідомленні.

За повідомленням Сумиобленерго, за вказівкою "Укренерго", о 09:37 на території Сумської області введені графіки аварійних відключень для 1, 2, 3, 4 і 5 черг.

"Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ. Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних", - наголосили в пресслужбі.

Графіки відключень світла в Україні – останні новини

6 січня в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ввечері 5 січня на Лівому березі Києва скасували екстрені відключення світла, що діяли з 27 грудня. Відтак в ніч на 6 січня споживачі повернулися до стабілізаційних відключень. Аварійні відключення також вдалось скасувати у Броварському та Вишгородському районах.

Вас також можуть зацікавити новини: