'Кулак режиму': США затримали не просто дружину Мадуро, а його найближчу союзницю, - Bild

Дружину Ніколаса Мадуро вважають "мозком" репресій, контролером суддів і ключовою фігурою наркомережі режиму.

Силія Адела Флорес де Мадуро - не просто дружина поваленого венесуельського диктатора. Після нічної спецоперації армії США в Каракасі, під час якої було затримано Ніколаса Мадуро, під арештом опинилася і його найближча союзниця. Тепер Флорес чекає суду в бруклінській в’язниці, а американські слідчі називають її однією з найвпливовіших і найнебезпечніших фігур режиму, пише Bild.

Силія Флорес народилася 1956 року в штаті Кохедес, у бідній сільській родині. У дитинстві переїхала до Каракасу, а у 32 роки здобула юридичну освіту. Саме правнича кар’єра звела її з майбутнім чоловіком: у 1990-х Флорес була адвокаткою Уго Чавеса, а Мадуро його довіреною особою. Одружилися вони лише у 2013 році, вже після приходу Мадуро до влади.

На відміну від класичного образу першої леді, Флорес ніколи не обмежувалася церемоніальною роллю. The New York Times називає її однією з наймогутніших людей Венесуели. У владних колах її знали як Primera Combatiente ("Першу бойову соратницю").

Політичний злет Флорес почався ще за Чавеса: саме вона домоглася його звільнення після невдалого перевороту 1992 року та добилася президентського помилування у 1994-му. У 2006 році Флорес стала першою жінкою головою парламенту Венесуели, змінивши на цій посаді… Ніколаса Мадуро.

Її ім’я регулярно фігурувало в скандалах, пов’язаних із кумівством: за даними венесуельських і західних ЗМІ, десятки її родичів отримали посади в державних структурах. Згодом вона стала головним юристом уряду і, за словами експертів, саме Флорес керувала ключовими юридичними та інституційними маневрами режиму.

"Ніколас це обличчя, але Силія це кулак. Нічого важливого в палаці Мірафлорес не відбувається без її схвалення", - цитував Miami Herald колишнього офіцера венесуельської розвідки.

Після перемоги опозиції на виборах 2015 року Флорес повернулася до парламенту, активно з’являлася на телебаченні з програмою "Con Cilia en Familia" і входила до Установчих зборів, які фактично нейтралізували опозицію. Востаннє вона стала депутаткою у 2021 році до арешту 3 січня.

Правозахисні організації та слідчі ООН пов’язують режим Мадуро з позасудовими стратами, репресіями та політичними переслідуваннями. У центрі цих звинувачень постійно фігурує Силія Флорес.

"Вона ніколи не була просто першою леді. Вона була співправителькою", - заявляв колишній високопосадовець DEA.

У США Флорес вважають ключовою фігурою міжнародної наркомережі та фінансових схем режиму. Вона роками перебувала під санкціями, а тепер офіційно обвинувачена у торгівлі наркотиками, фінансуванні тероризму та незаконному володінні зброєю.

Арешт Мадуро та його дружини

Як повідомляв УНІАН, Арештованого президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес утримують в різних секціях під вартою в Брукліні в закладі, що призначений для утримання підсудних, які потребують посиленого режиму безпеки.

В суді Ніколас Мадуро заявив, що є порядною людиною та заперечив всі звинувачення. Він додав, що вважає себе військовополоненим. Мадуро заявив, що він не бачив обвинувального висновку до явки в суд, а також не знає своїх прав.

