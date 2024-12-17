Хоча берлінська техносцена відома на весь світ і навіть потрапила до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, станом на 2024 рік найкращі нічні клуби світу розташовані зовсім не в німецькій столиці.
Так, згідно зі свіжим рейтингом International Nightlife Association, очолює список клуб Hï Ibiza! на іспанському острові Ібіца – головному тусовочному туристичному місці Європи. Цей нічний заклад місткістю 5 тисяч осіб, де лунають хаус, техно та електронна музика, є одним із найвідоміших місць на острові вечірок.
Друге місце посів клуб Green Valley у бразильському місті Камборіу, а замкнув трійку лідерів Ushuaïa Ibiza також на Ібіці.
Загалом до топ-10 рейтингу потрапили відразу п'ять нічних клубів в Іспанії. А ось єдиний німецький клуб у десятці Bootshaus розташований не в Берліні, а в Кельні – у нього четверте місце. Тим часом, серед клубів німецької столиці найвище опинився знаменитий на весь світ Berghain, у якого 51 місце.
10 нічних клубів світу 2024 року
- Hï Ibiza, Ібіца, Іспанія
- Green Valley, Камборіу, Бразилія
- Ushuaïa Ibiza, Ібіца, Іспанія
- Bootshaus, Кельн, Німеччина
- Echostage, Вашингтон, США
- E11even, Маямі, США
- Shôko Barcelona, Барселона, Іспанія
- DC-10, Ібіца, Іспанія
- Opium Barcelona, Барселона, Іспанія
- Avant Gardner / The Brooklyn Mirage, Нью-Йорк, США
Як повідомляв УНІАН, раніше впливовий журнал про розваги та культурне життя Time Out назвав 13 міст світу, де у 2024 році вирує найбільш насичене нічне життя. Очолила рейтинг бразильська столиця Ріо-де-Жанейро.
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