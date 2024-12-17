До топ-10 рейтингу потрапили відразу п'ять нічних клубів в Іспанії.

Хоча берлінська техносцена відома на весь світ і навіть потрапила до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, станом на 2024 рік найкращі нічні клуби світу розташовані зовсім не в німецькій столиці.

Так, згідно зі свіжим рейтингом International Nightlife Association, очолює список клуб Hï Ibiza! на іспанському острові Ібіца – головному тусовочному туристичному місці Європи. Цей нічний заклад місткістю 5 тисяч осіб, де лунають хаус, техно та електронна музика, є одним із найвідоміших місць на острові вечірок.

Друге місце посів клуб Green Valley у бразильському місті Камборіу, а замкнув трійку лідерів Ushuaïa Ibiza також на Ібіці.

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Загалом до топ-10 рейтингу потрапили відразу п'ять нічних клубів в Іспанії. А ось єдиний німецький клуб у десятці Bootshaus розташований не в Берліні, а в Кельні – у нього четверте місце. Тим часом, серед клубів німецької столиці найвище опинився знаменитий на весь світ Berghain, у якого 51 місце.

10 нічних клубів світу 2024 року

Hï Ibiza, Ібіца, Іспанія Green Valley, Камборіу, Бразилія Ushuaïa Ibiza, Ібіца, Іспанія Bootshaus, Кельн, Німеччина Echostage, Вашингтон, США E11even, Маямі, США Shôko Barcelona, Барселона, Іспанія DC-10, Ібіца, Іспанія Opium Barcelona, Барселона, Іспанія Avant Gardner / The Brooklyn Mirage, Нью-Йорк, США

Як повідомляв УНІАН, раніше впливовий журнал про розваги та культурне життя Time Out назвав 13 міст світу, де у 2024 році вирує найбільш насичене нічне життя. Очолила рейтинг бразильська столиця Ріо-де-Жанейро.

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