Німецька столиця все ще є найкращим тусовочним місцем Європи, але лідером у світі стало зовсім інше місто.

До 2020 року подорожі з метою відвідування найвідоміших нічних клубів світу, різноманітних концертів та інших тусовочних заходів були доволі популярним явищем серед молодих туристів. Однак пандемія коронавірусу фактично поховала цей тренд. Тепер же, на тлі того як туризм виходить на допандемійні рівні, інтерес до нього поступово повертається.

Впливовий журнал про розваги та культурне життя Time Out назвав 13 міст світу, де у 2024 році вирує найнасиченіше нічне життя.

1. Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Перше місце для міста, де проходить знаменитий бразильський карнавал – фактично найбільша вечірка у світі – виглядає абсолютно логічним. Нічне життя в цьому галасливому приморському місті отримало 90% якості, а місцеві жителі також високо оцінили його доступність. Згідно з опитуванням місцевих жителів, найкраще, що є в Ріо, – це богемні бари району Лапа, жива музика, танцювальні зали та спонтанні самба-вечірки просто неба.

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"Минули ті часи, коли нічні клуби були улюбленими місцями нічного відпочинку в Ріо-де-Жанейро. У жвавому районі Ботафого перспективні гастрономічні заклади, як-от Alba і Vian Cocktail Bar, у вихідні стають танцмайданчиками, а вулиці ніколи не були настільки жвавими від часу закінчення пандемії", – каже редакторка Time Out Rio de Janeiro Рената Магальєс.

2. Маніла, Філіппіни. Нічний відпочинок у філіппінській столиці виявився найдоступнішим у фінансовому плані. Також нічне життя Маніли отримало вражаючі 78% якості, а місцеві жителі описують місто як "красиве", "яскраве" і "живе". За словами місцевих жителів, нічне життя Маніли має перевагу завдяки своїм нічним продуктовим ринкам, таким як Divisoria, і жвавим районам Poblacion і Bonifacio Global City.

"Нічне життя в Манілі легко може змагатися з Гонконгом і Таїландом. Я вважаю, що мені пощастило жити в селищі Сальседо, де розташована вулиця L. P. Leviste Street, нещодавно названа Time Out однією з найкрутіших вулиць у світі. Сальседо сповнене ресторанів і улюблених закладів, але мій головний вибір – Papillon, який нещодавно відкрився і пропонує модернізовану азіатську кухню, а також відкритий для коктейлів до самого ранку", – каже автор з Маніли Хоакін Ернандес.

3. Берлін, Німеччина. Німецька столиця з її легендарною клубною сценою, техно-вечірками та статусом цілодобового міста все ще є найкращим тусовочним місцем у Європі. Нічне життя там отримало 82% за якість і 48% за доступність, а місцеві жителі особливо виділяють культові клуби Tresor і Matrix поряд зі жвавими кварталами Фрідріхсхайн і Варшауерштрассе.

"За останні кілька років деякі улюблені заклади нічного життя були закриті – зовсім недавно це був Loophole в Нойкельні – але Берлін продовжує винаходити себе заново. Вуличні рейви (поширювані через сарафанне радіо) повернулися, тоді як колишня команда Griessmühle відкрила RSO, де проходять якісні техно-вечірки. Я також помітила тенденцію до м'якших, корисніших (за берлінськими мірками) заходів: Fandango влаштовує щотижневу пляжну вечірку на березі Плетцензее, а ембієнт-бар Kwia не рекомендує ходити у взутті. Й незважаючи на періодичні перешіптування про те, що це вже неактуально, я все ще вважаю, що Berghain – чудовий спосіб розім'ятися в неділю вдень, і в них нова звукова система", – каже берлінська авторка Анна Гірі-Майєр.

Ще 10 міст світу з найкращим нічним життям у 2024 році

4. Гвадалахара, Мексика.

5. Остін, Техас, США.

6. Лагос, Нігерія.

7. Роттердам, Нідерланди.

8. Манчестер, Англія.

9. Будапешт, Угорщина.

10. Аккра, Гана.

Як повідомляв УНІАН, раніше берлінську техно-сцену внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

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