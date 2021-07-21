Авіакомпанії перед реєстрацією на рейс надають пасажирам для заповнення спеціальну форму про стан здоров’я.

Нідерланди відкривають кордони для всіх українців.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.

За його словами, згідно з рекомендацією Ради ЄС, Нідерланди відкриваються для українців з 9:00 22 липня.

"Повноцінний безвіз, як у старі-добрі часи", - написав він.

За новими правилами, в’їзд громадян України-власників біометричних паспортів до Нідерландів можливий для усіх цілей подорожей без обмежень і без сертифікатів про вакцинацію.

Зазначається, що авіакомпанії перед реєстрацією на рейс надають пасажирам для заповнення спеціальну форму про стан здоров’я, яку пасажир має заповнити, пред’явити перед посадкою і тримати при собі протягом усього польоту.

Якщо на одне із запитань у формі буде дана відповідь "так", то авіакомпанія не зможе допустити пасажира на борт.

Зокрема, у формі питають про симптоми COVID-19 та контакт з хворими на коронавірусну хворобу.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у червні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна за COVID-показниками увійшла в "зелену зону" ЄС.

В останні дні все більше країн почали відкривати кордони для українських туристів. Так, 19 липня свої кордони для громадян України відкрила Латвія. Перед цим для українців відкрилися Данія і Бельгія.

Крім цього, 19 липня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Європейське агентство лікарських засобів має найближчим часом затвердити застосування в Євросоюзі китайської вакцини CoronaVac, що також дозволить в'їзд громадянам з третіх країн, щеплених цією вакциною, до ЄС.

21 липня в ЗМІ з'явилася інформація, що ще шість країн Європи можуть відкрити свої кордони для громадян України.

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Автор: Антоніна Доломанжи