Рейси будуть виконані 4, 11, 18 і 25 березня.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у березні виконає чотири рейси за маршрутом Київ-Ташкент-Київ, повідомила прес-служба перевізника.

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Відзначається, що компанія виконає рейси 4, 11, 18 і 25 березня.

Прес-служба також повідомила про умови в'їзду в Узбекистан станом на 14 лютого.

"Після прибуття в Узбекистан громадяни України повинні підписати зобов'язання пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію за місцем проживання або в готелі. Незалежно від наявності довідки про відсутність захворювання COVID-19, після прибуття в Узбекистан громадяни України зобов'язані пройти експрес-тестування на антигени до COVID-19 за свій рахунок", - сказано в повідомленні.

Також SkyUp рекомендував перевіряти актуальну інформацію про правила перетину кордонів в офіційних джерелах, зокрема, на сайтах Міністерства закордонних справ та Міністерства охорони здоров'я України.

Плани SkyUp Airlines на 2021 року

Авіакомпанія SkyUp Airlines навесні запустить три нових рейси з України до Польщі: з 29 березня Київ - Лодзь - Київ, з 30 Квітня Львів - Лодзь - Львів і з 29 травня Київ - Катовіце – Київ.

З травня 2021 року компанія запустить рейси з Києва в Марсель (Франція), також з Львова в Бергамо (Італія) і з Києва в Барі (Італія).

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець