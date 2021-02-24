Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у березні виконає чотири рейси за маршрутом Київ-Ташкент-Київ, повідомила прес-служба перевізника.
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Відзначається, що компанія виконає рейси 4, 11, 18 і 25 березня.
Прес-служба також повідомила про умови в'їзду в Узбекистан станом на 14 лютого.
"Після прибуття в Узбекистан громадяни України повинні підписати зобов'язання пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію за місцем проживання або в готелі. Незалежно від наявності довідки про відсутність захворювання COVID-19, після прибуття в Узбекистан громадяни України зобов'язані пройти експрес-тестування на антигени до COVID-19 за свій рахунок", - сказано в повідомленні.
Також SkyUp рекомендував перевіряти актуальну інформацію про правила перетину кордонів в офіційних джерелах, зокрема, на сайтах Міністерства закордонних справ та Міністерства охорони здоров'я України.
Плани SkyUp Airlines на 2021 року
- Авіакомпанія SkyUp Airlines навесні запустить три нових рейси з України до Польщі: з 29 березня Київ - Лодзь - Київ, з 30 Квітня Львів - Лодзь - Львів і з 29 травня Київ - Катовіце – Київ.
- З травня 2021 року компанія запустить рейси з Києва в Марсель (Франція), також з Львова в Бергамо (Італія) і з Києва в Барі (Італія).
- Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.
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