Південна Корея підготує півмільйона операторів дронів для боротьби з КНДР, – Reuters

Південна Корея має намір зробити безпілотники стандартним елементом екіпірування військових.

Південна Корея має намір стрімко розширити свої можливості у сфері безпілотників та протидії їм для боротьби з Північною Кореєю. Як пише Reuters з посиланням на заяву південнокорейського Міноборони, країна планує підготувати 500 000 операторів дронів і розподілити десятки тисяч безпілотних систем серед передових підрозділів.

Військові також планують виготовити 110 000 безпілотників до 2029 року для розгортання в армії, флоті, військово-повітряних силах та морській піхоті, прагнучи зробити безпілотники стандартним елементом екіпірування.

"Безпілотники більше не повинні бути обладнанням, яке використовується обмеженою кількістю підрозділів, а мають стати універсальним бойовим інструментом", – заявив міністр оборони Ан Гю-бак, додавши, що війська повинні використовувати їх як "другу особисту зброю".

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Він також заявив, що Сеул використовуватиме 100% комплектуючих вітчизняного виробництва, а не китайські деталі, під час створення систем.

План Південної Кореї передбачає розширення систем протидії безпілотникам, таких як лазерна та потужна мікрохвильова зброя, а також переорієнтацію операцій таким чином, щоб кожна служба могла проводити розвідувальні та ударні місії з використанням безпілотників, а не покладатися на централізоване командування.

Високопоставлений представник міністерства оборони заявив, що військові також оперативно закуплять понад 20 000 недорогих одноразових дронів і впровадять системи ройового управління на основі штучного інтелекту та боєприпаси, що барражують.

Обидві Кореї вже активізували зусилля з розвитку потенціалу безпілотних літальних апаратів, спираючись на уроки конфліктів в Україні та на Близькому Сході, де БПЛА стали переломним моментом на полі бою.

"Недорогі безпілотники, що використовуються у великих кількостях, докорінно змінюють характер війни", – сказав Ан, попередивши, що Північна Корея також розвиває безпілотні системи, збільшуючи загрози для військових і цивільних.

КНДР посилює військову міць

Як повідомляв УНІАН, КНДР використовує російські технології для будівництва нових підводних човнів, на тлі чого Південна Корея планує суттєво посилити свій протичовновий флот.

Також нещодавно КНДР випробувала комплекс тактичних балістичних ракет, артилерійських ракет і високоточних крилатих ракет зі штучним інтелектом, розроблених для сучасної війни.

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