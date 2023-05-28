Зараз влада намагається ідентифікувати речовину, яка змінила колір води.

Вода в головному каналі Венеції у неділю стала флуоресцентно-зеленою, і влада намагається встановити причину.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пожежну службу Італії. Агентство зазначає, що інцидент перегукується з недавніми епізодами в Італії, коли групи захисників навколишнього середовища фарбували пам'ятники, в тому числі використовували рослинне вугілля, щоб пофарбувати воду фонтану Треві в Римі в чорний колір на знак протесту проти викопного палива.

Однак, на відміну від попередніх випадків, жодна група активістів не взяла на себе відповідальність за те, що сталося у Венеції.

Відео дня

Регіональне агентство з охорони навколишнього середовища Італії відібрало зразки води і намагається ідентифікувати речовину, яка змінила її колір.

Також префект Венеції Лука Зайя скликав екстрену нараду поліції, щоб з'ясувати, що сталося, і вивчити можливі контрзаходи.

Раніше вже повідомлялося про екологічні проблеми у Венеції

Так, канали Венеції починають пересихати через відсутність дощів. По деяких із них вже не можуть переміщатися гондоли.

Раніше Венеція стала першим у світі містом, за відвідування якого туристам доведеться заплатити. Також у 2021 році Італія заборонила заходити великі круїзні судна до лагуни Венеції, щоб захистити це місце від надмірного туризму.

Вас також можуть зацікавити новини: