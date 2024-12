На відео видно, як розгублені пасажири намагаються підняти вище ноги і залишені під сидіннями особисті речі, щоб врятувати їх від затоплення.

У скарбничку людей, які відчувають страх перед авіаперельотами, очевидно, додалася ще одна фобія.

Днями користувач TikTok з ніком 4blaz опублікував відео, на якому видно, як підлогу в салоні літака American Airlines заливає водою, що витікає з вбиральні.

На відео також видно, як розгублені пасажири намагаються підняти вище ноги і залишені під сидіннями особисті речі, щоб врятувати їх від затоплення.

Відео пасажир, який перебував на борту літака, супроводив піснею канадської співачки Селін Діон My Heart Will Go On, що звучала в кінофільмі "Титанік".

"Під час польоту показували "Титанік", – жартома підписав відео його автор.

Наразі відео вже набрало понад 7 мільйонів переглядів і більше 63 тисяч лайків, а користувачі продовжують активно коментувати те, що відбувається:

"Ще одна причина носити взуття із закритим носком, а не шльопанці та крокси", – прокоментував один із користувачів.

"Потонути на висоті 30000 футів, на швидкості 500 миль на годину, лол, розблоковано новий страх смерті", – додав ще один читач.

"Але вам все одно доведеться тримати сумку під сидінням перед вами в цілях безпеки", – пожартував один із користувачів.

Як повідомляв УНІАН, раніше миша, яка вистрибнула на пасажирку літака з бортової їжі, влаштувала переполох на рейсі Scandinavian Airlines.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.