Подальша доля гризуна залишилася невідомою.

Рейс авіакомпанії Scandinavian Airlines (SAS) зі столиці Норвегії Осло в іспанську Малагу довелося екстрено посадити в датському Копенгагені після того, як на одну з пасажирок з упаковки бортового харчування вистрибнула жива миша.

В авіакомпанії пояснили, що в таких випадках перенаправлення є обов'язковою процедурою з міркувань безпеки, оскільки на борт літаків забороняється брати гризунів, щоб запобігти перегризанню електропроводки, пише The Independent.

"Хочете вірте, хочете ні. Жінка поруч зі мною в SAS відкрила їжу, і звідти вискочила миша. Тепер ми розвернулися і приземлилися в CPH (аеропорт Копенгагена) для зміни рейсу", – написав один із пасажирів Ярле Боррестад на своїй сторінці у Facebook.

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Пізніше пасажирів доправили в Малагу іншим літаком. Що сталося із самим мишеням, не повідомляють.

До речі, гризуни здатні завдавати шкоди авіакомпаніям не тільки в повітрі, а й на землі. Буквально в серпні 2024 року найбільший аеропорт Німеччини в місті Франкфурт було ненадовго частково знеструмлено через дрібного шкідника, який перегриз кабель.

Як повідомляв УНІАН, раніше моторошний переполох у літаку Thai AirAsia спричинила змія, яка з'явилася нізвідки.

Тим часом, рейс літак Ryanair був змушений здійснити екстрену посадку через масову бійку пасажирів за місця.

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