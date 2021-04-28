Вокзал працюватиме з дотриманням всіх карантинних заходів.

Київській річковий вокзал почне роботу цієї суботи, 1 травня.

Про це повідомила прес-служба вокзалу на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Найближчої суботи, 1 травня, ми починаємо роботу! Комфортні теплоходи з відкритою верхньою палубою чекають перших гостей цього сезону», - сказано в повідомленні.

Прес-служба наголосила, що вокзал працюватиме з дотриманням всіх карантинних заходів.

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Довідка УНІАН. Річковий вокзал Києва понад 25 років відправляє з причалів прогулянкові теплоходи за різними маршрутами. Традиційно сезон таких турів триває з квітня до листопада. Вокзал розташований за адресою - Поштова площа, 3, 10-й причал.

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Автор: Павло Степанець