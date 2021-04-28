Київській річковий вокзал почне роботу цієї суботи, 1 травня.
Про це повідомила прес-служба вокзалу на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
«Найближчої суботи, 1 травня, ми починаємо роботу! Комфортні теплоходи з відкритою верхньою палубою чекають перших гостей цього сезону», - сказано в повідомленні.
Прес-служба наголосила, що вокзал працюватиме з дотриманням всіх карантинних заходів.
Читайте такожУ Києві створять туристичний маршрут для людей з вадами зору
Довідка УНІАН. Річковий вокзал Києва понад 25 років відправляє з причалів прогулянкові теплоходи за різними маршрутами. Традиційно сезон таких турів триває з квітня до листопада. Вокзал розташований за адресою - Поштова площа, 3, 10-й причал.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Дмитро Комаров показав перші кадри нового тревел-проекту про Україну (фото, відео)
- Авіакомпанія SkyUp запустила рейси з Києва в албанську Тирану
- Авіакомпанії Bees Airline дозволили літати з Києва до трьох українських міст
- SkyUp запускає рейси з Києва до турецького Бодруму
- Windrose запускає рейси з Києва до чеського Пардубіце
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.