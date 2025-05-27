55-річний Камі Ріта піднявся на найвищу гору світу в 31-й раз.

Знаменитий непальський гірський гід Камі Ріта, також відомий як "Everest Man" (з англійської "Людина-Еверест"), побив власний рекорд із підйомів на Еверест.

Як пише BBC, 55-річний шерпа піднявся на найвищу гору світу вже 31-й раз – супроводжуючи групу індійських військових, він сягнув її вершини висотою 8849 метрів о 4 ранку за місцевим часом у вівторок, 27 травня 2025 року.

"Шерпа Камі Ріта не потребує представлення. Він не просто національний герой скелелазіння, а й всесвітній символ самого Евересту", – йдеться в заяві організатора експедиції Seven Summit Treks.

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Камі Ріта вперше підкорив Еверест 1994 року, керуючи комерційною експедицією, і відтоді він піднімався на вершину майже щороку. У деякі роки він навіть робив це двічі, наприклад, у 2023 і 2024 роках.

Його найближчим конкурентом у боротьбі за рекорд Евересту є ще один непальський шерпа Пасанг Дава, який підкорював вершину 29 разів – остання спроба була зроблена минулого тижня.

Загалом у цьому сезоні сходжень, який уже добігає кінця, успішно на Еверест піднялися 500 осіб та їхні гіди. За даними департаменту туризму Непалу, загалом ними на цей рік було видано понад 1000 дозволів на сходження, включно з Еверестом та іншими вершинами.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Непалу оголосила про рішення запровадити низку суттєвих змін до вимог для тих, хто хоче підкорити Еверест. Найбільше суперечок викликало положення, щоб гідами під час сходження були тільки громадяни Непалу.

Також міжнародна спільнота альпіністів засудила вимогу до охочих піднятися на найвищу гору світу надати сертифікат про сходження принаймні на одну вершину вище 7000 м у Непалі перед подачею заявки на дозвіл піднятися на Еверест.

Крім того, незадовго до цього влада Непалу різко підняла плату за сходження на Еверест – одразу на 36%.

При цьому роком раніше альпіністів на Евересті зобов'язали носити за собою мішки з фекаліями, щоб боротися із забрудненням гори.

Усі вищезазначені заходи були вжиті через різке зростання охочих підкорити найвищу гору світу, що призвело до небезпечних ситуацій через її переповненість і забруднення навколишнього середовища.

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