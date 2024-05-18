Зокрема йдеться про таких альпіністів, як Камі Ріта Шерпа та Кентон Кул.

Британський альпініст разом з непальським гідом побили власні рекорди за кількістю сходжень на Еверест, який є найвищою горою у світі. Про це заявили представники туристичної галузі, пише CNN.

За словами директора Департаменту туризму Непалу Ракеша Гурунга, 50-річний британець Кентон Кул і 54-річний непальський гід Камі Ріта Шерпа піднялися на вершину висотою 8 849 метрів (29 032 фути) в 18-й і 29-й раз, відповідно.

Зазначається, що вони брали участь в різних експедиціях, супроводжуючи своїх клієнтів.

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"Він просто продовжує йти і йти... дивовижний хлопець!", - поділився своїми враженнями про непальського альпініста Гаррет Медісон з американської компанії Madison Mountaineering, яка організовує експедиції.

У виданні додають, що Медісон об'єднався з Камі Рітою для того, аби зійти на вершини Евересту, Лхоцзе та К2 у 2014 році.

Відомо, що К2 розташована в Пакистані та є другою найвищою горою в світі, а Лхоцзе в Непалі - четвертою за висотою. Водночас Лукас Фуртенбах з австрійської експедиційної компанії Furtenbach Adventures назвав подвиг Кула видатним.

"Він є фундаментальною частиною індустрії гідів на Евересті. Кентон Кул - це ціла інституція", - зауважив Фуртенбах, який очолює експедицію з китайського боку Евересту в інтерв'ю Reuters.

Обидва альпіністи піднялися на вершину Південно-Східним хребтом. Саме першопрохідці, такі як новозеландець сер Едмунд Гілларі та шерп Тензінг Норгай відкрили такий маршрут у 1953 році, тому він і залишається найпопулярнішим шляхом до вершини Евересту.

Також відомо, що Камі Ріта вперше піднявся на Еверест у 1994 році, після чого робить це майже кожного року, винятками стали три роки, коли влада закривала гору з різних причин. А от минулого року він піднявся на гору двічі.

"Альпінізм є основним видом туризму і джерелом доходу, а також зайнятості для Непалу, де знаходяться вісім з 14 найвищих вершин світу, в тому числі Еверест. Непал видав альпіністам 414 дозволів, кожен з яких коштує 11 000 доларів США, на альпіністський сезон, який закінчується цього місяця", - підкреслили у CNN.

Сходження на вершини - останні новини

Як писав УНІАН, раніше українська альпіністка Ірина Галай разом із непальським гідом Мінгма піднялась на вершину Анапурна (висота 8 091 метр), яка вважається найбільш небезпечним восьмитисячником у світі. Зазначається, що такий підйом став першим сходженням українки після початку повномасштабної війни.

Також повідомлялось, що альпіністи після сходження на Еверест будуть зобов'язані приносити свої екскременти в спеціальних мішках назад в базовий табір, оскільки з'явилося багато скарг на кількість відходів людської життєдіяльності.

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