Водночас надалі діятиме дозвіл на вільне переміщення товарів і послуг.

Голови держав та урядів країн-членів Європейського Союзу підтримали продовження дії обмежень на подорожі в межах Євросоюзу та до ЄС.

Про це йдеться в заяві членів Європейської Ради щодо питань COVID-19 та охорони здоров'я.

"На даний момент, подорожі без нагальної необхідності мають бути обмежені", - йдеться в заяві.

Лідери ЄС привітали схвалення двох рекомендацій щодо подорожей в межах Євросоюзу та до ЄС, за якими обмеження можуть застосовуватися відповідно до принципів пропорційності, недискримінації та з врахуванням специфічної ситуації громад, що живуть у прикордонних районах.

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Водночас, необхідно забезпечити безперешкодне переміщення товарів і послуг в межах єдиного ринку ЄС, в тому числі з використанням "зелених зон".

Подорожі до Європи: коли відкриють кордони

28 січня у Євросоюзі знову не внесли Україну до переглянутого списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд в ЄС. В оновленому списку ЄС присутні лише шість країн, громадянам яких дозволено в'їзд до ЄС.

Зокрема, з 28 січня країни-члени ЄС можуть поступово скасовувати обмеження на подорожі на своїх зовнішніх кордонах для громадян Австралії, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Південної Кореї і Таїланду. Також для громадян Китаю, якщо влада цієї країни теж на принципах взаємності скасує обмеження для громадян країн-членів ЄС.

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Автор: Віталій Саєнко