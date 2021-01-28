В оновленому "зеленому списку" ЄС присутні лише шість країн, громадянам яких дозволено в'їзд

У Європейському Союзі знову не внесли Україну до переглянутого списку третіх країн, громадянам яких дозволено в'їзд в країни-члени ЄС у період пандемії коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Читайте такожУкраїнцям з негативним тестом на COVID-19 дозволили в'їзд у Болгарію

Зокрема, Рада Євросоюзу після нового перегляду рекомендацій щодо поступового скасування тимчасових обмежень для подорожей в ЄС без нагальної необхідності оновила список третіх країн, щодо яких карантинні обмеження підлягають скасуванню.

Список цих країн буде й надалі переглядатися кожні два тижні і в разі необхідності, оновлюватися.

Так, з 28 січня країни-члени ЄС можуть поступово скасовувати обмеження на подорожі на своїх зовнішніх кордонах для громадян Австралії, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Південної Кореї і Таїланду. Також для громадян Китаю, якщо влада цієї країни теж на принципах взаємності скасує обмеження для громадян країн-членів ЄС.

Крім того, обмеження на подорожі можна скасовувати для спеціальних адмінстративних регоінів Китаю Гонконг і Макао, якщо у цих регіонах дозволять в'їжджати з ЄС.

Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану мають вважатися резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС.

Також асоційовані країни з Шенгеном відносяться до цієї рекомендації – Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія.

Як свідчить цей список країн, Україна не була внесена у рекомендацію щодо скасування заборони на в'їзд.

ЄС закрив кордони

30 червня в ЄС вперше визначили список третіх країн, громадян яких рекомендовано впускати в ЄС.

Критерії визначення третіх країн, стосовно яких мають бути зняті обмеження, враховують епідситуацію і заходи зі стримування поширення коронавірусу, зокрема соціальне дистанціювання, а також економічні й соціальні фактори. Усі ці критерії розглядаються разом.

Щодо епідситуації країни мають відповідати таким критеріям: кількість нових випадків COVID-19 за останні 14 днів і на 100 тис. населення має бути близькою або нижчою за аналогічні середні показники країн-членів ЄС. Тенденція виявлення нових випадків інфікування має бути стабільною або зменшуватися впродовж цього періоду у порівнянні з попередніми 14 днями.

Зараз країни ЄС впускають лише певні категорії громадян України – головним чином тих, у кого є дозвіл на роботу в іншій країні, водіїв фур, дипломатів і ще кілька окремих випадків, наприклад, наявність близьких родичів за кордоном чи невідкладне лікування.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Віталій Саєнко