У країні зростає кількість інфікованих новими штамами коронавірусу.

Від півночі, 24 червня, у Польщі набуває чинності норма про 10-денний карантин для тих, хто повертається з країн з-за меж Шенгенської зони.

Таке рішення ухвалено через поширення в Європі нових штамів коронавірусу - "гамма", "дельта" та "бета", повідомляє "Польське радіо".

Заступник міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска підкреслив, що кількість інфікованих новими варіантами коронавірусу зростає.

«Щоденно в реальному часі ми отримуємо інформацію про нові мутації, виявлені у Польщі. На додаток, якщо ми порівняємо кількість нових випадків штаму "гамма", то у вівторок їх було 14, а в середу вже 17, а якщо говоримо про мутацію "дельта", то у вівторок таких випадків було 90, а у середу вже 96, варіант "бета" - 36 і 38 відповідно. Як бачимо, кількість цих нових штамів у нашій країні збільшується», - наголосив Краска.

"Індійський" штам "дельта": що відомо

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 - лінія B.1.617.2 ("дельта") - вперше виявили в Індії восени 2020 року. Його повний геном опублікували в міжнародній базі GISAID 7 жовтня.

Читайте такожЗ Росії та Індії – з COVID-тестом: Україна посилює контроль за в’їздом через штам "Дельта"У другій половині квітня 2021-го "індійський" штам "дельта" зафіксували в Росії.

У червні 2021-го в Індії виявили мутований варіант B.1.617.2, відомий як варіант AY.1 або "дельта плюс". Він відрізняється наявністю у спайковому білку мутації, здатної знижувати активність антитіл у перехворілих і вакцинованих людей.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам "дельта" домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та мати важчі наслідки, ніж у західних країнах.

Сьогодні, 23 червня, секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що в Україні зареєстрували перші випадки інфікування штамом коронавірусу "дельта".

У МЗС порадили українським громадянам утриматись від відвідування Індії, Великої Британії, Португалії та Російської Федерації через значне поширення у країнах цього варіанту коронавірусу.

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Автор: Віталій Саєнко