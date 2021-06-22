Уряд ухвалив рішення щодо відновлення роботи усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС ще 20 травня 2020 року.

Відзавтра буде відновлено роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити пропускні операції в польській частині автомобільних пунктів пропуску «Зосин - Устилуг», «Долгобичув - Угринів» та «Кросценко - Смільниця», - йдеться у повідомленні.

Так, зазначені пункти пропуску відновлюють свою роботу з 01:00 (за київським часом).

Читайте такожЗапустили тиждень тому: в Угорщині поламався вагон поїзда Київ-ВіденьУ Держприкордонслужбі просять врахувати цю інформацію під час планування закордонних подорожей, та перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території суміжних держав.

Зазначається, що уряд ухвалив рішення щодо відновлення роботи усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС ще 20 травня 2020 року.

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Автор: Наталя Нічишина