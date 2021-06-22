Відзавтра буде відновлено роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею.
Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
«Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити пропускні операції в польській частині автомобільних пунктів пропуску «Зосин - Устилуг», «Долгобичув - Угринів» та «Кросценко - Смільниця», - йдеться у повідомленні.
Так, зазначені пункти пропуску відновлюють свою роботу з 01:00 (за київським часом).
Читайте такожЗапустили тиждень тому: в Угорщині поламався вагон поїзда Київ-ВіденьУ Держприкордонслужбі просять врахувати цю інформацію під час планування закордонних подорожей, та перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території суміжних держав.
Зазначається, що уряд ухвалив рішення щодо відновлення роботи усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС ще 20 травня 2020 року.
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