У міністерстві закордонних справ кажуть, що працюють над поверненням громадян додому.

У Непалі в чотирьох українських громадян виявлено COVID-19, загалом 107 українців не можуть залишити країну через призупинення авіасполучення у зв'язку з карантинними обмеженнями.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«У зв'язку із призупиненням непальським урядом міжнародного авіасполучення до 31 травня 2021 року на території Непалу вимушено залишилися 107 громадян України. Здебільшого альпіністи та туристи», - розповів він.

Зокрема, 45 людей, які розмістилися в готелях Катманду, за словами речника, забезпечені усім необхідним. Решта українських громадян перебувають у гірській місцевості.

«У чотирьох українців виявлено COVID-19, їм надається необхідна допомога. Стан їхнього здоров'я задовільний», - зазначив Ніколенко.

Речник стверджує, що посольство України в Індії підтримує зв'язок зі співвітчизниками або безпосередньо, або через представників туристичних компаній, які організовували відповідні тури.

Окрім спільної групи в соціальній мережі для обробки звернень громадян, які застрягли в Непалі, та їхніх родичів функціонує цілодобова «гаряча лінія» МЗС України: 044 238-16-57, 044 238-15-88.

«Для надання оперативної консульської допомоги українцям в Катманду також працює почесний консул України. Дипломати працюють над розв'язанням питання якнайшвидшого повернення українських громадян на Батьківщину. Водночас маємо розуміти, що в Непалі діють суворі карантинні обмеження. Нині опрацьовується можливість виїзду українців на репатріаційних рейсах іноземних держав», - сказав Ніколенко.

Читайте такожСтепанов: вітчизняні ковід-сертифікати дозволять українцям подорожувати без обмеженьПри цьому, за наявною інформацією, запит на отримання дозволу непальської сторони на виконання чартерних рейсів до Непалу подала авіакомпанія Turkish Airlines. У МЗС тримають цю справу на контролі.

«Довкола ситуації з нашими громадянами в Непалі шириться багато неправдивої інформації. Хочу всіх заспокоїти - своїх напризволяще не залишимо», - запевнив речник МЗС.

Ніколенко додав, що українська сторона також звернулася до індійського уряду з проханням надати дозвіл на транзит громадян України територією Індії.

Що передувало

Учора, 11 травня, повідомлялося про 80 українців, які з Непалу не могли повернутися в Україну, оскільки регулярне міжнародне авіасполучення з цією країною призупинили до 14 травня через коронавірус.

На початку травня з'явилася інформація, що в таборі альпіністів на Евересті в Непалі зростає кількість хворих із симптомами COVID-19 та підтверджених випадків захворювання.

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Автор: Віталій Саєнко