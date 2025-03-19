Місцеві жителі втомилися від "диких вечірок" на знаменитому оглядовому майданчику Ес-Ведра.

Наразі Іспанія, можливо, найактивніше в Європі веде боротьбу з надмірним туризмом. Так, влада продовжує запроваджувати все нові й нові податки та обмеження, а місцеві жителі – всіляко псують життя туристам і протестують.

Так, як пише The Independent, жителі Кала-д'Орт-де-Сан-Хосеп на острові Ібіца вже пообіцяли продовжити антитуристичні протести цього літа, забарикадувавши знаменитий оглядовий майданчик Ес-Ведра та його паркувки бетонними блоками і попередженнями "Вхід заборонено" та "Приватна власність".

У такий спосіб городяни хочуть приборкати надмірний туризм і "дикі вечірки" в цьому районі.

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Видання нагадує, що влітку сотні неконтрольованих відпочивальників щодня стікаються на оглядовий майданчик на південно-західному узбережжі Ібіци, використовуючи неофіційні парковки на приватній території, щоб помилуватися заходом сонця.

Ба більше, за останні кілька років у цьому місці спостерігалася незаконна комерційна діяльність: там продавали мохіто, а діджеї влаштовували незаконні вечірки.

При цьому, не маючи можливості припаркувати авто в околицях, туристам стане набагато складніше добиратися до оглядового майданчика Ес-Ведра пішки.

Як повідомляв УНІАН, раніше схожих заходів вживали жителі австрійського села Гальштадт, які завісили свій головний інстаграмний краєвид банером.

До цього в рибальському містечку Портофіно в Італії влада вирішила ввести штрафи у 275 євро для туристів, які "тиняються без діла" або занадто довго затримуються заради фото на популярних локаціях.

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