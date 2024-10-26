Вона пояснила, що порушення цього негласного правила може сильно зіпсувати настрій.

Британка на ім'я Луїза Дубіцкас, яка переселилася до Іспанії, назвала одну поширену помилку, яка вважається "дуже грубою" і може викликати гнівну реакцію місцевих жителів.

Вона сказала: "Не телефонуйте нікому між 14:00 і 17:00. Іспанці зазвичай їдять між 14:00 і 15:00, а потім між 15:00 і 17:00 у них сієста". Вона додала, що навіть якщо місцеві не сплять, у них все одно є час для відпочинку. "Тому після їжі о 3-й годині дня вони можуть провести дві години, лежачи на дивані, дивлячись телевізор або читаючи книгу", - уточнила вона, пише Express.

Тому, як пояснила Дубіцкас, вважається дуже грубим дзвонити будь-кому або намагатися будувати плани, або що-небудь робити між цими годинами для їжі та відпочинку.

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Щоб відповідати місцевим жителям, рекомендується відкладати свої справи з 14:00 до 17:00. Однак, жінка провела відмінність між дзвінками у справі та дзвінками заради задоволення.

Вона сказала: "В іспанців звичайний робочий час з 9:00 до 20:00 протягом тижня, тож якщо вам потрібно зателефонувати до великої компанії, ви можете зробити це в ці години, бо люди працюватимуть. Але на особистому рівні, якщо ви збираєтесь зателефонувати другові або комусь зателефонувати на вихідні, ніколи не дзвоніть між 14:00 і 17:00".

Луїза зізналася, що не знала цього негласного правила, коли тільки переїхала, і зробила кілька телефонних дзвінків у цей несприятливий час. "Відповідь, яку я отримала, була не дуже гарною", - поділилася експатка.

Інші поради туристам

Більшість туристів намагаються долучитися до культури країн, які вони відвідують, через страви місцевої кухні. Однак іноді ці експерименти обертаються повним провалом. Користувачі платформи Reddit розповіли, яких помилок вони припускалися під час замовлення страв за кордоном.

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