Очікують безкоштовно розмістили в залі очікування підвищеного комфорту до прибуття поїзда.

У п'ятницю, 12 лютого, поїзди №14 Солотвино - Київ та №142 Львів - Бахмут затримуються на шість і п'ять годин відповідно через складні погодні умови.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця".

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Відзначається, що 119 пасажирів, які очікують поїзд №142 на центральному вокзалі Києва, безкоштовно розміщені в залі очікування підвищеного комфорту до прибуття поїзда.

Для пасажирів поїзда №14, які продовжать поїздку в напрямку Дніпра і Запоріжжя, буде організована пересадка на вечірній поїзд "Інтерсіті+".

Крім того, за інформацією "Укрзалізниці", вранці в п'ятницю також була затримана на 26 хвилин відправка зі Львова поїзда №45 Ужгород - Лисичанськ для пересадки пасажирів поїзда Дніпро - Трускавець.

Інші поїзди, згідно з повідомленням, курсують за розкладом. При необхідності для всіх пасажирів компанія має намір оперативно організувати зручні пересадки і створити комфортні умови очікування рейсів, які будуть йти не за графіком.

Згідно з повідомленням, в цілому за добу (з 7:00 11 лютого до 7:00 12 лютого) в заходах по боротьбі зі снігом було задіяно понад 6,6 тис.залізничників. За вказаний період було очищено від снігу майже 14 тис. стрілочних переводів і 473 пасажирські платформи. Також було задіяно 44 одиниці снігоприбиральної техніки.

Негода в Україні

Рятувальники закликали українців у період негоди утриматися від поїздок на автомобілях.

Зокрема, за даними Укргідрометцентру, сьогодні в країні, крім південного сходу, складні погодні умови, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Пориви вітру 15-20 м/с.

У Сумській, Полтавській, Кіровоградській областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Вночі у північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях сильний сніг (і рівень небезпеки, жовтий).

8 лютого 2021 року "Укрзалізниця" заявила про те, що готується працювати в посиленому режимі та обіцяє вивезти всіх із засніжених регіонів.

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Автор: Бредіхіна Ганна