Затримок поїздів, викликаних негодою, не зафіксовано.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) працює в штатному режимі, попри негоду.

Про це повідомила прес-служба компанії на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Погіршення погодних умов і снігопад не завадили постійній, безперебійній роботі залізничного транспорту. "Укрзалізниця" працює в штатному режимі, затримок поїздів, викликаних негодою, не зафіксовано", - сказано в повідомленні.

"Укрзалізниця" також повідомила про те, що готується працювати в посиленому режимі, щоб забезпечити безперервність руху, резервні вагони та склади поїздів стоять напоготові.

Так, зі Львова до Києва сьогодні відправляються 13 поїздів, при цьому фахівці УЗ пильно стежать за заповненням цих поїздів і готові додавати місця у зв'язку із затримкою рейсів з міжнародного аеропорту "Львів".

Погіршення погодних умов

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов в Україні найближчими днями.

8 лютого у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях сильний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети (приріст снігу 20-30 см, у Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см), на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті та в південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (1-й рівень небезпеки - жовтий).

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Автор: Павло Степанець