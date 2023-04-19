П'ять з восьми туалетів зламалися на рейсі Austrian Airlines з 300 пасажирами на борту.

Літак авіакомпанії Austrian Airlines був змушений повернутися в аеропорт Відня через дві години польоту в Нью-Йорк через поломку п'яти з восьми туалетів на борту.

Як пише The Guardian, на борту восьмигодинного рейсу Boeing 777 перебували близько 300 осіб. Екіпаж вирішив розвернутися після того, як виявив, що через технічну проблему вода в туалетах не змивалася належним чином.

Постраждалі пасажири були пересаджені на інші рейси.

Відео дня

В авіакомпанії стверджують, що раніше на рейсах Austrian Airlines такої проблеми не було. З тих пір літак був відремонтований і знову в строю.

Як повідомляв УНІАН, раніше пілот авіакомпанії easyJet здійснив розворот на 360 градусів над океаном, щоб всі пасажири на борту змогли побачити неймовірне північне сяйво.

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