Літак авіакомпанії Austrian Airlines був змушений повернутися в аеропорт Відня через дві години польоту в Нью-Йорк через поломку п'яти з восьми туалетів на борту.
Як пише The Guardian, на борту восьмигодинного рейсу Boeing 777 перебували близько 300 осіб. Екіпаж вирішив розвернутися після того, як виявив, що через технічну проблему вода в туалетах не змивалася належним чином.
Постраждалі пасажири були пересаджені на інші рейси.
В авіакомпанії стверджують, що раніше на рейсах Austrian Airlines такої проблеми не було. З тих пір літак був відремонтований і знову в строю.
Як повідомляв УНІАН, раніше пілот авіакомпанії easyJet здійснив розворот на 360 градусів над океаном, щоб всі пасажири на борту змогли побачити неймовірне північне сяйво.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Туриста оштрафували майже на 2 тисячі доларів за "контрабанду" сніданку з Mcdonald's
- Пара туристів залишила немовля в аеропорту, не бажаючи платити за квиток для нього
- Чоловік так хотів заощадити на авіаквитку, що переплутав континенти і зірвав відпустку мрії
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.