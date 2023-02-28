На початку цього тижня полярне сяйво можна було побачити в багатьох північних країнах.

Пілот авіакомпанії easyJet здійснив поворот на 360 градусів над океаном у ніч на 27 лютого 2023 року, щоб всі пасажири на борту змогли побачити неймовірний краєвид на північне сяйво.

Про це розповів один з пасажирів літака Адам Гровз, що летів з ісландського Рейк'явіка в аеропорт Манчестера, пише The Independent.

"Величезна подяка пілоту easyJet рейсу EZY1806 із Рейк’явіка до Манчестера, який здійснив розворот на 360 градусів посеред польоту, щоб усі пасажири могли побачити неймовірне північне сяйво", – написав чоловік у своєму Twitter.

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Гровз, який приїждив до Ісландію у відпустку, щоб освідчитися своїй коханій, розповів, що на дати їхньої подорожі була висока ймовірність побачити північне сяйво. Тим не менше, протягом усього часу їхнього перебування в Ісландії була сильна хмарність, тож з землі вони не мли можливості його побачити. Вже на зворотньому шляху вони отримали таку можливіть, коли летіли в літаку додому над хмарами.

Також зміненим маршрутом літака поділився сервіс FlightRadar24 у своєму Twitter.

При цьому у FlightRadar24 пояснили, що пілотам літаків дозволяють робити відхилення від маршруту під час польоту, якщо вони отримють перед цим дозвіл від диспетчерів.

Зазначимо, на початку цього тижня полярне сяйво можна було побачити в багатьох північних країнах.

Як раніше повідомляв УНІАН, побачити північне сяйво – це одна з головних мрій, які мають туристи.

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