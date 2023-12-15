Особливо незадоволені зростанням цін на різдвяні частування жителі Угорщини.

Різдвяні ярмарки по всій Європі цього року стали "обурливо" дорогими.

Однак якщо в одних країнах ціни зросли поступово відповідно до рівня життя, в інших країнах різке зростання цін на різдвяних ярмарках цього року стало шоком, пише euronews.com.

Не так давно різдвяний ярмарок у Будапешті (Угорщина) визнали найкращим у Європі, проте з появою в меню хот-догів вартістю 21 євро ентузіазм ловців святкового настрою почав згасати.

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Враховуючи, що середня заробітна плата в Угорщині нижча за 830 євро на місяць, багато місцевих жителів були змушені відмовлятися від покупок на різдвяних ярмарках Будапешта, де цього року порція гуляшу коштує 12 євро, а голубців – 17 євро.

"Це не розраховано на угорські гаманці", – поскаржилася гостя з південного міста Печ Маргіт Варга.

Але Угорщина – не єдина країна, яка зіткнулася зі святковим зростанням цін на тлі інфляції.

Зокрема, деякі гості вже встигли назвати різдвяні ярмарки в Единбурзі (Шотландія) "пеклом на Землі" з "обурливими цінами". Туристи скаржаться в соцмережах, що гамбургери на місцевих ярмарках коштують 12 фунтів (14 євро), а глінтвейн – цілих 7 фунтів (8 євро).

Аналогічна ситуація в місті Йорк (Англія), де гамбургер і картопляні чіпси також коштують 12 фунтів (14 євро), а глінтвейн – трохи більше 5 фунтів (5,80 євро). І це при тому, що традиційно ціни тут вважалися значно нижчими за лондонські. У самому Лондоні цього року глінтвейн обійдеться в середньому в 5,70 фунтів стерлінгів (6,60 євро), гамбургери – до 14 фунтів стерлінгів (16,20 євро), а хот-доги – 8,50 фунтів стерлінгів (9,90 євро).

На батьківщині різдвяних ярмарків у Німеччині також цього року піднялися ціни. Так, один з відвідувачів розмістив в соцмережах фотографію ковбаски за 6 євро з різдвяного ярмарку у Франкфурті, заявивши, що "ціни в цьому році злетіли".

Також повідомляється, що в Берліні деякі підприємці вирішили не брати участь у різдвяних ярмарках цього року, оскільки це нерентабельно. Так, собівартість ковбаски наразі становить близько 2,70 євро, що унеможливлює її продаж за ціною 3,50 євро, яка була на ярмарках десять років тому.

При цьому ціна глінтвейну на різдвяних ярмарках в Берліні цього року зросла в середньому на 1 євро і становить 4-5 євро або до 10 євро з додаванням міцного алкоголю, і це набагато перевищує суму, яку готові заплатити більшість відвідувачів: опитування, проведене німецьким Civey, показало, що третина людей готові заплатити за гарячий напій 3-3,99 євро, тоді як чверть вважають прийнятною ціну менше 3 євро.

При цьому що у Великобританії, що в Німеччині багато хто звинувачує в зростанні цін організаторів різдвяних ярмарків, які нібито помітно підняли внески з учасників і орендну плату за місце в різдвяному містечку.

Як повідомляв УНІАН, раніше компанія Post Office Money назвала латвійську Ригу найбільш бюджетним різдвяним напрямком Європи у зимовому сезоні 2023/2024 року.

Водночас комісар з внутрішніх справ Європейського Союзу Ільва Йоханссон раніше попередила про величезний ризик терористичних атак на різдвяні свята в Європі на тлі триваючої війни між Ізраїлем і палестинською терористичною організацією ХАМАС.

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