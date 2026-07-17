У Британії через один інцидент заборонили туристичні паровози

Рішення називають тимчасовим, доки не буде усунуто ризики.

У Великій Британії тимчасово заборонили рух туристичних паровозів через високий ризик виникнення лісових пожеж на тлі затяжної спеки. Як пише The Independent, рішення ухвалив оператор британської залізниці Network Rail після інциденту в графстві Чешир, де, за попередніми даними, саме іскри від парового локомотива могли спричинити масштабне займання.

За інформацією видання, йдеться про поїзд компанії West Coast Railway, який широко відомий як "потяг Гаррі Поттера". Саме його паровоз і знамениті червоні вагони використовувалися під час зйомок фільмів про чарівний світ Джоан Роулінг. Пожежа призвела до серйозних перебоїв у русі: було скасовано 72 рейси на магістралі West Coast Main Line, ще 158 поїздів курсували із затримками.

У публікації зазначається, що заборона діє по всій країні та вже спричинила масові скасування туристичних рейсів. У багатьох випадках парові локомотиви довелося терміново замінити дизельними. Особливо болісно це позначилося на пасажирах, адже цього тижня у британських школах розпочалися літні канікули.

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Наразі Network Rail продовжує розслідування причин займання в Чеширі. Водночас у компанії пояснили, що рішення про призупинення експлуатації паровозів продиктоване винятково міркуваннями безпеки.

"Нинішні тривалі періоди спекотної та сухої погоди збільшили ризик виникнення лісових пожеж по всій країні", – заявив представник Network Rail.

Як розповідає автор матеріалу, внутрішня політика компанії передбачає заборону використання паровозів за певних погодних умов. Причиною є ризик займання через розпечені частинки вугілля та іскри, які можуть вилітати з локомотивів. Зазвичай вони не становлять великої небезпеки, однак цього року ситуація кардинально змінилася через три хвилі спеки поспіль. У деяких районах температура повітря сягнула 37 градусів, що є надзвичайним для британського клімату, а суха рослинність уздовж залізничних колій і на прилеглих полях стала особливо вразливою до загорянь.

На тлі рекордної спеки рішення тимчасово відмовитися від використання парових локомотивів підтримали й представники історичних залізниць. Зокрема, у Mid-Norfolk Railway назвали цей крок "відповідальним рішенням" в умовах стрімкого зростання кількості природних пожеж.

Новини туризму

Як писав УНІАН, британські туристи мають одну з найгірших репутацій у світі через гучну поведінку, надмірне вживання алкоголю та нехтування місцевими правилами. Їх часто критикують за недотримання норм одягу, ранкові "війни за шезлонги" та прагнення відтворити британське середовище замість знайомства з місцевою культурою.

Також ми розповідали, що у Нігерії реалізується масштабний проєкт "Еко Атлантик" – нове місто біля Лагоса, зведене на території, відвойованій у Атлантичного океану. Для його створення використано десятки мільйонів кубометрів піску, а площа майбутнього мегаполіса майже дорівнює Мангеттену.

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