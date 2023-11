SkyUp запустив польотну чартерну програму для туристів туроператорів-партнерів.

Українська авіакомпанія SkyUp запустила трансконтинентальні рейси з міст Європи на острів Занзібар в Африці, Танзанія.

Як повідомляє Аvianews, SkyUp запустив польотну чартерну програму для туристів туроператорів-партнерів Join UP! Polska, Join UP! Moldova, Join UP! Romania.

З середини грудня SkyUp збільшить частоту польотів на маршруті Варшава-Занзібар та запустить новий рейс Катовіце-Занзібар. Зараз авіакомпанія здійснює рейси в Занзібар з Бухареста, Кишинева та Варшави.

Відео дня

Польотна програма на Занзібар запланована до 12 квітня 2024 року, відзначили в SkyUp. На Занзібар літає середньомагістральний літак Boeing 737-800. Оскільки його дальності не вистачає для прямих перельотів, по дорозі з міст Європи до Занзібару і в зворотному напрямку він робить проміжну посадку на дозаправку в єгипетському аеропорту Хургада.

Оператором всіх рейсів є мальтійський підрозділ SkyUp MT, за винятком маршруту Кишинів-Занзібар, який обслуговує українська SkyUp.

Купити авіаквитки на рейси SkyUp з Європи на Занзібар можна тільки в складі туристичного пакету. Авіакомпанія не продає квитки окремо від путівок.

SkyUp - останні новини

У липні 2022 року SkyUp заявив про те, що планує запустити власну авіакомпанію в Європі.

Влітку 2023 року SkyUp анонсувала відкриття бази на єгипетських курортах для перевезення туристів під час наступаючого зимового сезону польотів, який почнеться в кінці жовтня 2023 року і триватиме до кінця березня 2024 року.

25 вересня український лоукостер отримав ліцензію на польоти в США. Відповідний дозвіл надано чотирьом літакам Boeing.

У жовтні 2023 року авіакомпанія SkyUp отримала дозволи на польоти до Канади. Сертифікат FAOC дозволяє надавати ACMI-послуги та виконувати чартерні рейси з інших країн до Канади.

Вас також можуть зацікавити новини: