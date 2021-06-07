У десятку найпопулярніших напрямків увійшли Анталія, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Стамбул, Даламан, Дубай, Бодрум, Амстердам, Тбілісі та Анкара.

Найбільш популярними міжнародними напрямками серед пасажирів міжнародного аеропорту "Бориспіль" у травні стали курорти Анталья (Туреччина), Шарм-ель-Шейх і Хургада (Єгипет).

Про це повідомила прес-служба аеропорту на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

У десятку найпопулярніших напрямків також увійшли Стамбул, Даламан (Туреччина), Дубай (ОАЕ), Бодрум( Туреччина), Амстердам (Нідерланди), Тбілісі (Грузія) і Анкара (Туреччина).

Як повідомляв УНІАН, найбільш популярними міжнародними напрямками серед пасажирів міжнародного аеропорту "Бориспіль" у квітні стали єгипетські курорти Шарм-ель-Шейх і Хургада, а також турецький Стамбул.

Читайте такожМЗС роз'яснило умови в'їзду з 4 червня українських туристів до Туреччини

При цьому серед українців найпопулярнішим напрямком для відпочинку на травневі свята стала Туреччина.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав країни, які відкриються для українців після запровадженння "паспортів вакцинації".

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України".

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець