З 1 по 10 травня третина третина українських туристів планують відпочивати в Туреччині.

Найбільш популярним напрямком для відпочинку на травневі свята серед українців стала Туреччина.

Читайте такожSkyUp запускає рейси з Києва до турецького БодрумуПро це йдеться в дослідженні, проведеному платформою для роботи з відкритими даними OpenDataBot спільно з сервісом продажу авіаквитків Aviasales.

"Хітом продажів у 2021 році передбачувано стала Туреччина з 31% від усіх придбаних квитків (аналізувалися дані щодо вильотів з 1 по 10 травня). За нею йде Грузія (8%)", - йдеться в дослідженні.

Відзначається, що за політ економічним класом туди і назад українці у середньому заплатили $200. Відпочивати в Туреччині і Грузії українські туристи планують в середньому 7 днів.

Інші курорти - Чорногорія, Кіпр, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати - помітно відстають у продажах: на кожен напрямок припадає не більше 2-3% придбаних квитків. При цьому вартість економперельотів до цих країн вища - від $220 до Чорногорії і до $420 до ОАЕ.

Щодо внутрішнього туризму, то тут топові позиції продовжують тримати Київ (близько $60), Одеса ($73) і Львів ($123).

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Автор: Ганна Нагорна