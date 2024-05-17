Португалія також планує побудувати новий аеропорт недалеко від Лісабона.

Влада Португалії підтвердила, що новий маршрут високошвидкісного поїзда, що з'єднує Мадрид і Лісабон, буде введено в експлуатацію до 2034 року.

Як пише Euronews Travel, торік іспанська державна залізнична компанія Renfe оголосила про плани запустити поїзди, що зв'язують столиці Іспанії та Португалії, а також північно-західне іспанське портове місто Ла-Корунья з португальським Порту. Іспанська сторона заявляє, що до 2030 року в неї буде завершено ділянку маршруту з Мадрида в Естремадуру (межує з Португалією, – ред.) із зупинками в Толедо і Талавері.

Зі свого боку Португалія розробляє нову лінію високошвидкісних поїздів, перша частина якої має бути завершена 2024 року і готова до перших рейсів 2025 року.

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Зазначається, що 100-кілометрова лінія від Елваша до Евори скоротить час у дорозі між Лісабоном на заході Португалії та Бадахосом на заході Іспанії з трьох з половиною до менш ніж двох годин. Вона стане частиною ширшої іберійської високошвидкісної залізничної мережі, яка також з'єднає Лісабон із Порту приблизно за 1 годину 15 хвилин – менш ніж за половину часу, що потрібен на подолання цієї відстані зараз.

За повідомленням іспанського новинного сайту El Español, є надія, що лінія з'єднає Мадрид і Лісабон через Бадахос за шість годин до 2027 року і за три години до 2034 року, коли запрацює весь маршрут.

За даними La Información, Renfe необхідно інвестувати 15 мільйонів євро, щоб адаптувати частину свого рухомого складу до португальської інфраструктури.

Видання нагадує, що Мадрид і Лісабон не пов'язані прямим поїздом із 2020 року, коли Renfe припинила обслуговування нічних поїздів через пандемію коронавірусу.

"Відновлення нічного поїзда, що з'єднує Лісабон із Мадридом, є життєво важливим для полегшення мобільності громадського транспорту між країнами Піренейського півострова", – заявляла раніше депутатка Джулія Боада.

Уряд Португалії заявляє, що залізничне сполучення є ключем до декарбонізації транспорту і призведе до скорочення рейсів між столицями. Проте, також португальська влада планує побудувати новий аеропорт у регіоні Лісабона для поліпшення повітряного сполучення з країною.

Новий міжнародний аеропорт побудують в Алькошеті, приблизно за 40 кілометрів від столиці. Очікується, що транспортний вузол буде введений в експлуатацію до 2034 року і замінить лісабонський аеропорт Умберто Дельгадо (хоча він буде розширюватися під час будівництва нового аеропорту). Туристична індустрія Португалії заявляє, що такий розвиток необхідний, оскільки Умберто Дельгадо наразі вже працює на повну потужність. Щоб поліпшити сполучення центру Лісабона з новим аеропортом, уряд також планує побудувати третій міст через річку Тежу.

Як повідомляв УНІАН, раніше також влада Іспанії активізувала роботу з будівництва підводного залізничного тунелю, який з'єднав би Іспанію з Марокко. Проєкт хочуть завершити до чемпіонату світу з футболу 2030 року, який проводитиметься спільно Марокко, Іспанією та Португалією.

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