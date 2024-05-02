Іспанію хочуть з'єднати з Марокко прямим поїздом до чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Уперше ідея побудувати залізничний тунель, який з'єднав би Іспанію і Марокко, почала обговорюватися ще в далекому 1979 році, проте до справи так і не дійшло. Тепер же цей план почала активно просувати іспанська влада.

Як пише Euronews Travel, якщо проєкт буде реалізовано, його, найімовірніше, побудують до чемпіонату світу з футболу 2030 року, який проводитиметься спільно Марокко, Іспанією та Португалією.

Наразі переліт між столицею Іспанії Мадридом і марокканським містом Танжер займає півтори години, а поїздка між ними з переправою на поромі займає дев'ять годин.

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Якщо ж завдяки тунелю під Гібралтарською протокою між двома країнами з'явиться нове залізничне сполучення із зупинками в Мадриді та Касабланці, за 300 кілометрів на південь від Танжера, уся поїздка потягом, імовірно, триватиме п'ять із половиною годин і стане більш екологічним варіантом подорожі, зазначає видання.

Якщо проєкт буде реалізовано, довжина тунелю становитиме 27,6 км, а його маршрут пролягатиме від Пунта Палома в Тарифі (Іспанія) до Пунта Малабата в Танжері (Марокко).

За попередніми оцінками, його зведення може коштувати мільярди євро, тому зараз сторони оцінюють економічну вигоду від цього.

Очікується, що реалізація проєкту займе до п'яти років, а це означає, що він цілком може бути готовий до футбольного чемпіонату 2030 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Італії та Словенії заявила про плани відродити історичний маршрут "Мілан – Любляна", який курсував з 1857 по 1918 рік.

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