За попередніми даними, постраждала одна людина.

Велика пожежа сталася в курортній Аланії. Вогонь на турецькому курорті знищив чотири екскурсійних судна.

Про це повідомляє видання Alanya gazetesi.

Інцидент стався ввечері 15 серпня. Відзначається, що спочатку вогонь спалахнув тільки на одному судні. Незабаром пожежа охопила ще три судна, які були пришвартовані поруч.

За даними ЗМІ, туристам, які перебували в момент пожежі на судах, довелося стрибати за борт. За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав, але постраждала одна жінка. Її доставили в лікарню з отруєнням чадним газом.

На цю мить причини загоряння не повідомляється.

Пожежі в Туреччині

У Туреччині розгорілися потужні лісові пожежі, зокрема, поблизу популярних серед українців курортів у Бодрумі, Мармарисі, Анталії та Сіді. Також вогонь дістався до міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали.

У Мармарисі полум'я розгорілося у безпосередній близькості від житлових районів і готелів. Через це влада оголосила часткову евакуацію місцевих жителів, а також туристів і працівників готелів.

В мережі показали Туреччину до і після пожеж.

Після пожеж на півдні північний Чорноморський регіон Туреччини зіткнувся з повенями, охопили провінції від Бартина до Синопа.

Автор: Анастасія Горбачова