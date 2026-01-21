Розпродаж для великих ідіотів: Ryanair потролив Маска на тлі сварки через Starlink

Раніше Ілон Маск і Майкл О'Лірі обмінялися образами.

На тлі суперечки генерального директора Ryanair Майкла О'Лірі з мільярдером Ілоном Маском через супутниковий інтернет Starlink на літаках, найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія запустила так званий "Великий розпродаж місць для ідіотів", покликаний потролити останнього.

Як пише The Independent, мільйонам підписників на електронну розсилку від лоукостера на пошту прийшли колажі із зображенням Маска і О'Лірі на постаменті з написом "Великі ідіоти".

У рекламному тексті пасажирам обіцяли 100 000 місць за ціною від 16,99 фунтів стерлінгів (близько 990 гривень) на поїздки з лютого по квітень:

"Тільки для Ілона Маска і будь-яких інших "ідіотів" на X!! Забронюйте сьогодні, поки Маск не отримав місце!"

У чому суть конфлікту між Маском і О'Лірі

Конфлікт між бізнесменами почався після того, як бос Ryanair заявив, що не наслідуватиме приклад інших авіакомпаній і не встановлюватиме Wi-Fi Starlink на своїх літаках Boeing 737. На думку О'Лірі, необхідне обладнання створить додатковий аеродинамічний опір, який обійдеться в 250 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.

"Ми не думаємо, що наші пасажири готові платити", – зазначив він.

У свою чергу власник Starlink заявив, що розрахунок О'Лірі був неправильним. Ще більше ситуація загострилася, коли глава Ryanair заявив ірландській радіостанції: "Я б взагалі не звертав уваги на Ілона Маска. Він ідіот. Дуже багатий, але все одно ідіот".

Маск же наполягав на тому, що О'Лірі "потрібно звільнити", і припустив, що він міг би купити Ryanair. Але правила Європейського союзу щодо володіння авіакомпаніями роблять цю перспективу вкрай малоймовірною. Незважаючи на те, що підприємець має американське, канадське і південноафриканське громадянство, ЄС вимагає, щоб авіакомпанії належали європейським компаніям.

Тролінг для Ryanair звичайна справа

Варто зазначити, що ірландський лоукостер Ryanair в цілому обирає досить агресивну модель реагування на закиди з боку як звичайних клієнтів, так і представників влади різних країн.

Зокрема, в соціальних мережах авіакомпанії регулярно з'являються меми, що висміюють пасажирів, які скаржаться на занадто щільне розміщення в літаках або суворі вимоги до норм перевезення багажу.

