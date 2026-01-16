Бос Ryanair не хоче бачити Starlink Маска на літаках авіакомпанії

Майкл О'Лірі вважає занадто дорогою для клієнтів Ryanair.

На тлі заяв Ілона Маска про плани домінувати на інтернет-ринку в літаках, генеральний директор найбільшого в Європі лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі виключив допуск Starlink на свої рейси.

"Необхідно встановлювати антену на фюзеляжі, це спричиняє збільшення витрати палива на 2% через вагу і опір. Ми не думаємо, що наші пасажири готові платити за Wi-Fi на звичайному годинному рейсі", – заявив О'Лірі в коментарі агентству Reuters.

Інтернет Starlink в літаках різних авіакомпаній

Відзначається, що німецька Lufthansa на початку цього тижня оголосила про угоду щодо встановлення Starlink на своїх літаках.

Минулого року скандинавська авіакомпанія SAS також обрала цього провайдера, заявивши, що аеродинамічний опір системи нижчий, ніж у конкурентів.

Першопрохідцями в установці Starlink в пасажирських літаках стали Qatar Airways – перший літак авіакомпанії з інтернетом від Маска полетів у рейс ще восени 2024 року. Вже до літа 2025 року Qatar Airways запустила інтернет від Starlink на більш ніж 50 літаках.

