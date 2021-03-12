Ведучий «Світу навиворіт» на один день стане повноцінним членом команди золотошукачів.

У новій серії тревел-шоу «Світ навиворіт. Пакистан», що вийде у цю суботу, 13 березня, о 18:20 на каналі «1+1», телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров вирушить у місця, які прославилися своїми «золотими ріками», і де можна розбагатіти за один день, знайшовши золотий самородок.

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Як повідодомляє прес-слузжба «1+1», у свіжому випуску «Світ навиворіт» продовжить цикл програм з містичного пакистанського гірського регіону Гілгіт-Балтистан. Цього розу Дмитро Комаров покаже місця, які називають «золотою землею». Ще в давнину торговці, які проходили тут по Шовковому шляху, говорили, що золото буквально лежить на берегах річок. Сьогодні цю особливу цінність регіону використовує групи кочівників, які вже багато поколінь живуть за рахунок видобутку золота.

Щоб перевірити, скільки золота можна дійсно знайти в гірських річках, Дмитро Комаров приєднається до команди золотошукачів. Разом з ними телеведучий в найкращих традиціях пригодницьких фільмів про часи «золотої лихоманки» вирушить випробовувати власну вдачу. Це буде дуже азартно.

Пакистанські золотошукачі - це невелика група кочівників, які в передгір'ї Кашміру пересуваються від одного родовища до іншого. Все їхнє життя обертається тільки навколо цього дорогоцінного металу. Як і сотні років тому, свій достаток вони вимірюють лише в золоті, та носять його в гаманцях замість грошей. Кочівники ніколи не зупиняються на одному місці довше, ніж на місяць. І живуть з надією, що одного разу вдала знахідка зробить їхнє життя казково багатим, що в цих місцях - реальність.

Ведучий «Світу навиворіт» на один день стане повноцінним членом команди золотошукачів і покаже, де і як добувають найбажаніший метал у світі древніми методами, вручну, абсолютно без участі техніки.

«Робота дійсно важка. Уявіть, у вас немає дому, ви живете в наметах, миєте берег річки, заробляєте так гроші. А коли родовище бідніє - просто шукаєте іншу точку, переміщаєте наметове містечко далі за течією і продовжуєте промивати пісок і камені кожен день, десятиліттями», - розповість Дмитро Комаров про професію золотошукача.

Золотошукачі повідають «Світу навиворіт» про невідомі магічні властивості золота. А також допоможуть наблизитися до головної мети - знайти найсильнішого шамана і запитати в нього про майбутнє.

У пошуках шаманів команда «Світу навиворіт» вирушить до справжніх нащадків королів, які ще півстоліття тому правили на землях Хунзи. Вони стали багатими саме за рахунок золота, яке видобувають у місцевих річках. Адже у минулому кожен золотошукач платив данину королю. Дмитро Комаров познайомиться з прямим нащадком тієї самої королівської сім'ї. Людиною, яка могла би зараз правити в цих місцях, якби не впала монархія.

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Автор: Марина Григоренко