Виявилося, що деякі з "постраждалих" самостійно спустилися в долину і навіть не знали, що їх розшукують.

В Австрії станом на ранок 26 грудня відшукали усіх десятьох лижників, яких за день до цього накрило лавиною в популярному гірськолижному районі Лех/Цюрс і яких спочатку в пресі визнали загиблими.

Як пише Reuters з посиланням на Австрійське агентство преси (APA), двоє останніх людей, які зникли безвісти після сходження лавини на заході Австрії, зв’язалися з владою ввечері в неділю, тож пошуково-рятувальну операцію було припинено.

Лавина зійшла близько 15:00 за місцевим часом у неділю 25 грудня, а початкова підозра про те, що лавина поховала 10 людей, ґрунтувалася на відео одного з лижників.

Відео дня

Одну людину швидко врятували зі снігу та доправили до лікарні в Інсбруку з серйозними травмами, всього постраждали четверо лижників.

Решта з тих, кого можна було побачити на відео, зв'язалися з рятувальниками протягом неділі ввечері. Деякі спустилися в долину самостійно і спочатку не повідомляли про свою "причетність" до інциденту з лавиною.

При цьому раніше повідомлялося, що для пошуків зниклих лижників злучали близько 100 осіб та кілька гелікоптерів.

Як повідомляв УНІАН, раніше група туристів з Великобританії і США дивом вижила при сходженні льодовика в горах Киргизстану.

Вас також можуть зацікавити новини: