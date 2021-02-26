Кордони Ізраїлю для регулярних рейсів поки що закриті / фото REUTERS

Україна та Ізраїль домовилися на початку березня здійснити комерційний рейс для повернення українців на батьківщину.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.

"Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ - Тель-Авів - Київ на початку березня для повернення українців додому", - зазначив він.

Посольство України в Ізраїлі має додатково повідомити точну дату та умови придбання квитків.

Речник нагадав, що кордони Ізраїлю для регулярних рейсів поки залишаються закритими.

скріншот twitter.com/OlegNikolenko_

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Автор: Віталій Саєнко