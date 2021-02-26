Посольство України додатково повідомить про точну дату вильоту та умови придбання квитків.

Україна та Ізраїль домовилися на початку березня здійснити комерційний рейс для повернення українців на батьківщину.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.

"Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ - Тель-Авів - Київ на початку березня для повернення українців додому", - зазначив він.

Посольство України в Ізраїлі має додатково повідомити точну дату та умови придбання квитків.

Речник нагадав, що кордони Ізраїлю для регулярних рейсів поки залишаються закритими.

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Автор: Віталій Саєнко