Україна та Ізраїль домовилися на початку березня здійснити комерційний рейс для повернення українців на батьківщину.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.
"Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ - Тель-Авів - Київ на початку березня для повернення українців додому", - зазначив він.
Посольство України в Ізраїлі має додатково повідомити точну дату та умови придбання квитків.
Речник нагадав, що кордони Ізраїлю для регулярних рейсів поки залишаються закритими.
Коронавірус і туризм в Ізраїлі
- У січні влада Ізраїлю змінила правила в'їзду на територію країни через ситуацію з поширенням коронавірусу, а згодом тимчасово зупинила міжнародне авіасполучення, щоб стримати поширення нових штамів.
- У країні триває масова вакцинація населення від COVID-19.
- Ізраїль планує відновлювати міжнародний туризм з березня.
- Греція та Ізраїль підписали угоду, яка дозволить людям, вакцинованих проти коронавірусу, вільно пересуватися між двома країнами.
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