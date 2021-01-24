Заборона не стосуватиметься вантажних рейсів з-за кордону і польотів служб швидкої медичної допомоги.

Уряд Ізраїлю вирішив тимчасово зупинити міжнародне авіасполучення, щоб стримати поширення нових штамів коронавірусу.

Про це пише НВ із посиланням на The Times of Israel.

Зокрема, міжнародний аеропорт Ізраїлю імені Бен-Гуріона закриють для всіх міжнародних рейсів уже в ніч на вівторок, 26 січня. Заборона триватиме до 31 січня, коли в країні завершується національний локдаун.

"Ми попереду всього світу. Жодна нація не зробила того, що ми плануємо зробити - ми герметично запечатаємо країну. Протягом цього тижня закритого неба ми зробимо щеплення ще мільйону ізраїльтян", - цитує прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу газета Haaretz.

Заборона не стосуватиметься вантажних рейсів з-за кордону і польотів служб швидкої медичної допомоги.

Вилетіти з Ізраїлю можна буде лише через такі причини: для лікування за кордоном, для роботи, яку не можна виконати віддалено, для участі в судових розглядах, похоронах членів сім'ї або в разі переїзду.

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Відповідне рішення схвалили всі міністри країни, окрім очільниці Міністерства імміграції Пніни Тамано-Шата. Вона назвала таку ініціативу "нерозумною", оскільки скасовуються заплановані рейси євреїв, які хочуть повернутися до країни.

Нагадаємо, Ізраїль є світовим лідером за кількістю вакцинованого від коронавірусу населення. Там зробили щеплення вже більш ніж 2 мільйонам людей. Загалом у країні підтвердили понад 500 тисяч випадків коронавірусу, більш ніж 4 тисячі пацієнтів померли.

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Автор: УНІАН