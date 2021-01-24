Уряд Ізраїлю вирішив тимчасово зупинити міжнародне авіасполучення, щоб стримати поширення нових штамів коронавірусу.
Про це пише НВ із посиланням на The Times of Israel.
Зокрема, міжнародний аеропорт Ізраїлю імені Бен-Гуріона закриють для всіх міжнародних рейсів уже в ніч на вівторок, 26 січня. Заборона триватиме до 31 січня, коли в країні завершується національний локдаун.
"Ми попереду всього світу. Жодна нація не зробила того, що ми плануємо зробити - ми герметично запечатаємо країну. Протягом цього тижня закритого неба ми зробимо щеплення ще мільйону ізраїльтян", - цитує прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу газета Haaretz.
Заборона не стосуватиметься вантажних рейсів з-за кордону і польотів служб швидкої медичної допомоги.
Вилетіти з Ізраїлю можна буде лише через такі причини: для лікування за кордоном, для роботи, яку не можна виконати віддалено, для участі в судових розглядах, похоронах членів сім'ї або в разі переїзду.
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Відповідне рішення схвалили всі міністри країни, окрім очільниці Міністерства імміграції Пніни Тамано-Шата. Вона назвала таку ініціативу "нерозумною", оскільки скасовуються заплановані рейси євреїв, які хочуть повернутися до країни.
Нагадаємо, Ізраїль є світовим лідером за кількістю вакцинованого від коронавірусу населення. Там зробили щеплення вже більш ніж 2 мільйонам людей. Загалом у країні підтвердили понад 500 тисяч випадків коронавірусу, більш ніж 4 тисячі пацієнтів померли.
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