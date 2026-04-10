Паливний збір стає нормою: турагент пояснила, що українцям варто врахувати перед поїздкою

Зростання цін на нафту та різні види палива вже позначається на туристичних ринках – зокрема, в Україні. Швидко реагувати на коливання ринку туроператорам дозволяє інструмент, відомий як паливний збір.

Як пояснила в матеріалі для NV приватний турагент Уляна Мельник, головною зоною ризику для мандрівників є пакетні тури. Зазвичай вони продаються за певною ціною, яка не змінюється після здійснення оплати.

Однак зараз навіть до повністю оплачених турів почали додавати паливні збори. І з юридичної точки зору все легально.

"В автобусних турах ці доплати менш відчутні, ніж в авіа. Загалом станом на зараз озвучені цифри від 10 до 20 євро за особу при подорожі автобусом залежно від напрямку. В авіатурах – від 30 євро і вище. Звичайно, доплати можуть збільшуватися, якщо ціни на паливо продовжать стрімко зростати. Також обіцяють повернення коштів у разі зниження ціни, але в це віриться слабо", – пояснює Мельник.

У більшості випадків турист може відмовитися від поїздки і повернути свої гроші. Вирішальне значення тут мають терміни. Щоб не втратити частину грошей, анулювати тур необхідно мінімум за 30 днів до вильоту. Іноді це 14 або навіть 7 днів, залежно від умов обраного вами туроператора.

За словами приватного турагента, паливні збори мають усі шанси стати новою нормою туристичного ринку. Тому мандрівникам варто змінювати підхід до планування своїх поїздок.

Зокрема, Уляна Мельник радить закладати додатковий бюджет із розрахунку близько 2–3 тисяч гривень на особу. Крім того, обов’язково уважно читайте умови договору.

Не менш важливим кроком буде оформлення страхування від невильоту, яке все частіше пропонується туристам. Воно може знизити ризики фінансових втрат.

"Фактично схоже на те, що ринок переходить від моделі "фіксованої ціни" до моделі "гнучкої вартості", де остаточна сума подорожі може коригуватися залежно від зовнішніх факторів. Але туризм буде жити за будь-яких умов, адже подорожі – незмінна складова нашого ментального здоров'я", – резюмує приватний турагент.

