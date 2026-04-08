В одному з найбільших аеропортів Італії закінчилося пальне для літаків

Дефіцит палива може торкнутися й інших аеропортів Європи, якщо війна між Іраном і США затягнеться.

В одному з найбільших аеропортів Італії закінчилося пальне, що призвело до скасування рейсів. Адміністрація аеропорту Бріндізі закликала авіакомпанії заправлятися в інших місцях.

Про це пише Express. Водночас Антоніо Марія Вазіле, президент компанії Aeroporti di Puglia, яка управляє аеропортами в регіоні Апулія на півдні Італії, наголосив, що "немає жодної надзвичайної ситуації щодо наявності палива в аеропортах Апулії". За його словами, постачання палива продовжується в звичайному режимі, і ризику неминучого дефіциту немає.

За словами Вазіле, перебої були спричинені ланцюговою реакцією, викликаною проблемами в інших аеропортах.

"Фактично, літаки, що прибували з Мілана, Болоньї та Венеції, заправлялися в Бріндізі, що значно зменшило запаси палива", – сказав він, додавши, що запаси буде поповнено найближчим часом.

Президент ENAC П'єрлуїджі Ді Пальма заявив, що дефіцит є тимчасовим і пов'язаний із зростанням попиту під час Великодніх свят, а не з війною в Ірані чи закриттям Ормузької протоки.

З проблемами стикаються й інші аеропорти Італії. Це аеропорти Болоньї, Мілана-Лінате, Тревізо та Венеції-Марко Поло. Там запровадили обмеження на заправку літаків паливом після повідомлення, опублікованого компанією Air BP цими вихідними. Ці обмеження діятимуть щонайменше до 9 квітня.

Італійське інформаційне агентство Ansa із посиланням на заяву компанії пише, що пріоритет буде надаватися медичним та державним рейсам, а також рейсам тривалістю понад три години. Найбільше від обмежень, передбачених новим розпорядженням, ймовірно, постраждають прямі внутрішні маршрути.

Euronews писало, що зараз Італія має запас палива приблизно на сім місяців. Проте нестабільність європейського ланцюга поставок залишається головним питанням на найближчі місяці".

Дефіцит палива може торкнутися й інших аеропортів Європи, якщо війна між Іраном і США затягнеться.

Як війна на Близькому Сході впливає на авіацію

Днями видання Business Insider писало, що авіакомпанії масово скасовують рейси через війну в Ірані. Галузь авіаперевезень стикається з кризою через дефіцит пального і зростання цін.

У матеріалі зазначається, що авіаційне паливо потребує спеціальних умов зберігання, тому його запаси менші, ніж бензину. Подорожі до Азії вже значно подорожчали. Європа теж зіткнеться з неминучою нестачею поставок авіаційного палива, вважає старший аналітик ринку нафти компанії Sparta Commodities Джун Го.

