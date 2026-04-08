'Укрзалізниця' спростила купівлю пільгових квитків для деяких українців: як працює схема

Відтепер студенти можуть придбати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express безпосередньо у застосунку "Укрзалізниці". Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі. 

Зазначається, що знижка за пільгою застосовується під час оплати. Наразі онлайн-квитки для студентів доступні у 19 регіонах країни: Київська, Вінницька, Житомирська, Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Чернігівська, Хмельницька, Черкаська, Львівська, Волинська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Херсонська і Запорізька області.

Для того, щоб придбати квиток треба:

Відео дня
  • відкрити застосунок "Укрзалізниці" на телефоні;
  • обрати розділ "Приміські" або "Kyiv City Express" та точки відправлення і прибуття;
  • обрати "Студентський квиток" замість повного;
  • ввести серію та номер студентського;
  • натиснути кнопку "Додати пільгу";
  • сплатити й квиток підтягується зі знижкою.

"Укрзалізниця" - головні новини 

З 1 квітня пільгові квитки для пасажирів з інвалідністю можна придбати онлайн без звернення до каси. Раніше для цього потрібно було їхати на вокзал, що створювало додаткові труднощі для пасажира.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку зі зростанням пасажиропотоку наприкінці березня та на початку квітня компанія призначила чотири додаткові поїзди на пікові дати та продовжила один з рейсів далекого сполучення до Яремче.

24 березня голова УЗ Олександр Перцовський повідомив, що через ворожі російські атаки по пасажирським поїздам в "Укрзалізниці" змінили протоколи безпеки. Так, потяги можуть зупиняти, а пасажирів евакуйовувати, щоб зберегти життя.

