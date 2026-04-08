'Укрзалізниця' спростила купівлю пільгових квитків для деяких українців: як працює схема

Відтепер студенти можуть придбати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express безпосередньо у застосунку "Укрзалізниці". Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що знижка за пільгою застосовується під час оплати. Наразі онлайн-квитки для студентів доступні у 19 регіонах країни: Київська, Вінницька, Житомирська, Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Чернігівська, Хмельницька, Черкаська, Львівська, Волинська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Херсонська і Запорізька області.

Для того, щоб придбати квиток треба:

Відео дня

відкрити застосунок "Укрзалізниці" на телефоні;

обрати розділ "Приміські" або "Kyiv City Express" та точки відправлення і прибуття;

обрати "Студентський квиток" замість повного;

ввести серію та номер студентського;

натиснути кнопку "Додати пільгу";

сплатити й квиток підтягується зі знижкою.

"Укрзалізниця" - головні новини

З 1 квітня пільгові квитки для пасажирів з інвалідністю можна придбати онлайн без звернення до каси. Раніше для цього потрібно було їхати на вокзал, що створювало додаткові труднощі для пасажира.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку зі зростанням пасажиропотоку наприкінці березня та на початку квітня компанія призначила чотири додаткові поїзди на пікові дати та продовжила один з рейсів далекого сполучення до Яремче.

24 березня голова УЗ Олександр Перцовський повідомив, що через ворожі російські атаки по пасажирським поїздам в "Укрзалізниці" змінили протоколи безпеки. Так, потяги можуть зупиняти, а пасажирів евакуйовувати, щоб зберегти життя.

Вас також можуть зацікавити новини: