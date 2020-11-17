Правда, пускати туди будуть поки тільки туристів-ізраїльтян.

Курортне місто Ейлат і район Мертвого моря в Ізраїлі першими в країні отримали статус "зелених островів туризму".

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Як повідомляє прес-служба Міністерства туризму Ізраїлю, попередньо в'їзд туди буде можливий для туристів-ізраїльтян, за умови наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого за 72 години до в'їзду в регіони відпочинку.

"Виділення "зелених островів " - це значний крок для десятків тисяч людей, які заробляють собі на життя в туристичній галузі, а також важливий етап для економіки і добробуту міста Ейлата і регіону Мертвого моря. Нас чекає непроста підготовка і налагодження нової системи роботи індустрії. Винагородою стане повернення до життя цілої галузі", - коментує міністр туризму Ізраїлю Оріт Фаркаш-Хакоен.

Міністерство туризму Ізраїлю вирішило роз'яснити найактуальніші питання про можливість перебування на "островах туризму".

Коли очікується відкриття готелів для ізраїльських туристів? Що собою являтиме система контролю? Через добу з того моменту, як Кабінет міністрів по боротьбі з коронавірусом опублікує декларацію про особливу туристичну зону. Поки така заява не зроблена, але вона очікується наступного тижня. Однією з умов для затвердження рішення є наявність лабораторій на в'їзді. На даний момент вони перебувають в процесі створення. Будуть створені дві системи контролю: для широкої публіки і для жителів і працівників "островів", яким необхідно пересуватися по країні з лікувальними, судовими та іншими особистими цілями (матимуть право на безкоштовне прискорене обстеження).

Через добу з того моменту, як Кабінет міністрів по боротьбі з коронавірусом опублікує декларацію про особливу туристичну зону. Поки така заява не зроблена, але вона очікується наступного тижня. Однією з умов для затвердження рішення є наявність лабораторій на в'їзді. На даний момент вони перебувають в процесі створення. Будуть створені дві системи контролю: для широкої публіки і для жителів і працівників "островів", яким необхідно пересуватися по країні з лікувальними, судовими та іншими особистими цілями (матимуть право на безкоштовне прискорене обстеження). Який аналіз необхідно зробити і який термін дії його результатів? Гості готелів зобов'язані мати при собі результати стандартного (не експрес) тесту ПЛР, зробленого за 72 години до прибуття на Мертве море і в Ейлат. Слід підкреслити, що тільки жителі та працівники районів, а також ті, хто потрапляє під винятки, встановлені законом, можуть пройти експрес-тест при в'їзді.

Гості готелів зобов'язані мати при собі результати стандартного (не експрес) тесту ПЛР, зробленого за 72 години до прибуття на Мертве море і в Ейлат. Слід підкреслити, що тільки жителі та працівники районів, а також ті, хто потрапляє під винятки, встановлені законом, можуть пройти експрес-тест при в'їзді. Де будуть розташовані лабораторії для проходження експрес-тесту? У регіоні Мертвого моря контрольно-пропускний пункт буде розташований на в'їзді в готельну зону. В Ейлаті будуть встановлені три лабораторії: поруч з рестораном Neot Smadar, в кіббуці Йотвата і біля аеропорту Рамон.

У регіоні Мертвого моря контрольно-пропускний пункт буде розташований на в'їзді в готельну зону. В Ейлаті будуть встановлені три лабораторії: поруч з рестораном Neot Smadar, в кіббуці Йотвата і біля аеропорту Рамон. Як довго дійсні результати тесту? Для жителів і працівників регіонів результати дійсні протягом 7 днів. Для гостей готелів - протягом 72 годин з моменту проведення тесту.

Для жителів і працівників регіонів результати дійсні протягом 7 днів. Для гостей готелів - протягом 72 годин з моменту проведення тесту. У яких ще місцях обов'язково пред'являти результат тесту? Крім надання результатів тесту при в'їзді в туристичні зони, гостям готелів необхідно буде показати результати тесту на стійці реєстрації при заїзді в готель. Готелям забороняється приймати гостей без документів, що підтверджують негативний тест.

Крім надання результатів тесту при в'їзді в туристичні зони, гостям готелів необхідно буде показати результати тесту на стійці реєстрації при заїзді в готель. Готелям забороняється приймати гостей без документів, що підтверджують негативний тест. Чи будуть діти також зобов'язані проходити тести, щоб потрапити на "острови туризму"? Не здавати тест зможуть діти певного віку, що живуть в регіонах Ейлата і Мертвого моря, а також ті діти, які потраплять під виключення з правил. Вік дітей, звільнених від тестів, буде відомий пізніше. Діти, які в'їжджають в туристичних цілях, будуть зобов'язані надати негативний тест, незалежно від віку.

Не здавати тест зможуть діти певного віку, що живуть в регіонах Ейлата і Мертвого моря, а також ті діти, які потраплять під виключення з правил. Вік дітей, звільнених від тестів, буде відомий пізніше. Діти, які в'їжджають в туристичних цілях, будуть зобов'язані надати негативний тест, незалежно від віку. Чи можуть люди, які одужали після коронавірусу, прибути в ці райони? Ті, у кого є документ про одужання, зможуть в'їхати в ці регіони після його пред'явлення на КПП і в готелях. Наразі термін дії документа не обмежений, проте Міністерство охорони здоров'я може в будь-який час ввести обмеження.

Ті, у кого є документ про одужання, зможуть в'їхати в ці регіони після його пред'явлення на КПП і в готелях. Наразі термін дії документа не обмежений, проте Міністерство охорони здоров'я може в будь-який час ввести обмеження. Скільки готелів буде відкрито для гостей? Близько 70% готельних номерів (близько 2800 номерів) будуть відкриті на Мертвому морі. У Ейлаті передбачається, що більшість готелів відкриється до кінця тижня, а решта – наступного тижня.

Близько 70% готельних номерів (близько 2800 номерів) будуть відкриті на Мертвому морі. У Ейлаті передбачається, що більшість готелів відкриється до кінця тижня, а решта – наступного тижня. Чи будуть відкриватися хостели? Хостели з загальними ванними кімнатами і душовими кабінами (використовувані більш ніж для одного номера) поки залишаться закритими.

Хостели з загальними ванними кімнатами і душовими кабінами (використовувані більш ніж для одного номера) поки залишаться закритими. Чи будуть відкриті готельні ресторани і басейни? Через 24 години після того, як Кабінет Міністрів зробить свою заяву, готелям буде дозволено відкривати ресторани і басейни тільки для гостей готелю.

Також раніше в прес-службі Міністерства туризму Ізраїлю повідомили, що уряд виділить субсидії в розмірі до 300 млн шекелів (близько 89 млн доларів) з червня 2020 року по травень 2021 року готелям, доходи яких постраждали через відсутність в'їзного туризму. Таким чином міністерство хоче зберегти роботу готелів в кризовий період і забезпечити їхнє подальше існування в посткризовий період.

Скористатися субсидією зможе той готельний об'єкт, який має не менше 11 номерів і надає платні послуги з розміщення гостей протягом обмеженого періоду часу, а також допоміжні послуги, включаючи харчування, організацію дозвілля і розваги.

Чи можуть українці зараз подорожувати до Ізраїлю

В Ізраїлі діє заборона на в'їзд іноземних громадян, запроваджена в березні 2020 року через пандемію коронавірусу. За даними сервісу visitukraine.today, виняток становлять випадки, якщо іноземець проживає на території Ізраїлю, перебуває у шлюбі з громадянином Ізраїлю, працює за контрактом, навчається у навчальних закладах Ізраїлю, потребує проведення невідкладної операції та інші випадки гуманітарного характеру.

Це також не стосується пасажирів з дозволом на в'їзд, виданим Управлінням з питань народонаселення та імміграції Ізраїлю або Міністерством закордонних справ Ізраїлю. Пасажири підлягають самоізоляції протягом 14 днів.

Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі

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Автор: Марина Григоренко