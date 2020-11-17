Курортне місто Ейлат і район Мертвого моря в Ізраїлі першими в країні отримали статус "зелених островів туризму".
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Як повідомляє прес-служба Міністерства туризму Ізраїлю, попередньо в'їзд туди буде можливий для туристів-ізраїльтян, за умови наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого за 72 години до в'їзду в регіони відпочинку.
"Виділення "зелених островів " - це значний крок для десятків тисяч людей, які заробляють собі на життя в туристичній галузі, а також важливий етап для економіки і добробуту міста Ейлата і регіону Мертвого моря. Нас чекає непроста підготовка і налагодження нової системи роботи індустрії. Винагородою стане повернення до життя цілої галузі", - коментує міністр туризму Ізраїлю Оріт Фаркаш-Хакоен.
Міністерство туризму Ізраїлю вирішило роз'яснити найактуальніші питання про можливість перебування на "островах туризму".
- Коли очікується відкриття готелів для ізраїльських туристів? Що собою являтиме система контролю? Через добу з того моменту, як Кабінет міністрів по боротьбі з коронавірусом опублікує декларацію про особливу туристичну зону. Поки така заява не зроблена, але вона очікується наступного тижня. Однією з умов для затвердження рішення є наявність лабораторій на в'їзді. На даний момент вони перебувають в процесі створення. Будуть створені дві системи контролю: для широкої публіки і для жителів і працівників "островів", яким необхідно пересуватися по країні з лікувальними, судовими та іншими особистими цілями (матимуть право на безкоштовне прискорене обстеження).
- Який аналіз необхідно зробити і який термін дії його результатів? Гості готелів зобов'язані мати при собі результати стандартного (не експрес) тесту ПЛР, зробленого за 72 години до прибуття на Мертве море і в Ейлат. Слід підкреслити, що тільки жителі та працівники районів, а також ті, хто потрапляє під винятки, встановлені законом, можуть пройти експрес-тест при в'їзді.
- Де будуть розташовані лабораторії для проходження експрес-тесту? У регіоні Мертвого моря контрольно-пропускний пункт буде розташований на в'їзді в готельну зону. В Ейлаті будуть встановлені три лабораторії: поруч з рестораном Neot Smadar, в кіббуці Йотвата і біля аеропорту Рамон.
- Як довго дійсні результати тесту? Для жителів і працівників регіонів результати дійсні протягом 7 днів. Для гостей готелів - протягом 72 годин з моменту проведення тесту.
- У яких ще місцях обов'язково пред'являти результат тесту? Крім надання результатів тесту при в'їзді в туристичні зони, гостям готелів необхідно буде показати результати тесту на стійці реєстрації при заїзді в готель. Готелям забороняється приймати гостей без документів, що підтверджують негативний тест.
- Чи будуть діти також зобов'язані проходити тести, щоб потрапити на "острови туризму"? Не здавати тест зможуть діти певного віку, що живуть в регіонах Ейлата і Мертвого моря, а також ті діти, які потраплять під виключення з правил. Вік дітей, звільнених від тестів, буде відомий пізніше. Діти, які в'їжджають в туристичних цілях, будуть зобов'язані надати негативний тест, незалежно від віку.
- Чи можуть люди, які одужали після коронавірусу, прибути в ці райони? Ті, у кого є документ про одужання, зможуть в'їхати в ці регіони після його пред'явлення на КПП і в готелях. Наразі термін дії документа не обмежений, проте Міністерство охорони здоров'я може в будь-який час ввести обмеження.
- Скільки готелів буде відкрито для гостей? Близько 70% готельних номерів (близько 2800 номерів) будуть відкриті на Мертвому морі. У Ейлаті передбачається, що більшість готелів відкриється до кінця тижня, а решта – наступного тижня.
- Чи будуть відкриватися хостели? Хостели з загальними ванними кімнатами і душовими кабінами (використовувані більш ніж для одного номера) поки залишаться закритими.
- Чи будуть відкриті готельні ресторани і басейни? Через 24 години після того, як Кабінет Міністрів зробить свою заяву, готелям буде дозволено відкривати ресторани і басейни тільки для гостей готелю.
Також раніше в прес-службі Міністерства туризму Ізраїлю повідомили, що уряд виділить субсидії в розмірі до 300 млн шекелів (близько 89 млн доларів) з червня 2020 року по травень 2021 року готелям, доходи яких постраждали через відсутність в'їзного туризму. Таким чином міністерство хоче зберегти роботу готелів в кризовий період і забезпечити їхнє подальше існування в посткризовий період.
Скористатися субсидією зможе той готельний об'єкт, який має не менше 11 номерів і надає платні послуги з розміщення гостей протягом обмеженого періоду часу, а також допоміжні послуги, включаючи харчування, організацію дозвілля і розваги.
Чи можуть українці зараз подорожувати до Ізраїлю
В Ізраїлі діє заборона на в'їзд іноземних громадян, запроваджена в березні 2020 року через пандемію коронавірусу. За даними сервісу visitukraine.today, виняток становлять випадки, якщо іноземець проживає на території Ізраїлю, перебуває у шлюбі з громадянином Ізраїлю, працює за контрактом, навчається у навчальних закладах Ізраїлю, потребує проведення невідкладної операції та інші випадки гуманітарного характеру.
Це також не стосується пасажирів з дозволом на в'їзд, виданим Управлінням з питань народонаселення та імміграції Ізраїлю або Міністерством закордонних справ Ізраїлю. Пасажири підлягають самоізоляції протягом 14 днів.
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