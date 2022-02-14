Це пов'язано з загрозою вторгнення Росії.

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines дозволила пасажирам, які придбали квитки на рейси в Україну до 13 лютого, повернути або обміняти їх.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Йдеться про рейси Turkish Airlines, які прибувають в Україну (Київ, Одеса, Львів, Харків, Запоріжжя та Миколаїв) з ​​13 по 28 лютого 2022 року.

Пасажири отримали додаткові права на зміну та відшкодування, однак ці операції мають відбутися до 28 лютого. Це пов'язано з "нинішньою ситуацією в Україні".

Читайте такожСловаччина спростила в'їзд для іноземців: що змінилосяБезплатно обміняти квиток можна за умови, що новий рейс призначений для того ж маршруту та салону. Дата нового польоту повинна бути не пізніше 31 березня (включно).

Відзначається, що зміна маршруту можлива за правилами тарифу оригінального квитка.

Термін дії квитків може бути продовжений до 31 березня (включно) без зборів або штрафів.

Також пасажири можуть повернути невикористані квитки. За частково використані квитки повертається лише невикористана частина квитка.

Раніше стало відомо, що українська авіакомпанія SkyUp припиняє продаж авіаквитків на 14-16 лютого.

Можливе закриття неба над Україною: що відомо

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков проводить нараду щодо можливого призупинення повітряного сполучення в Україні. Також, за словами Гончаренка, ймовірно, з завтрашнього дня з 16:00 по Києву повітряний рух в Україні може бути призупинено.

Джерела ЗМІ повідомили, що на початку наступного тижня низка великих міжнародних страховиків може відмовитися покривати страхові випадки авіакомпаній при польотах у повітряному просторі України. Такий розвиток подій означатиме фактичну зупинку рейсів іноземних авіакомпаній до країни, а також загрожуватиме блокуванням й українським перевізникам.

13 лютого в Міністерстві інфраструктури України заявили, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.

Пізніше Кабмін ухвалив виділення 16,6 млрд грн для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.